I skrivande stund pågår häktningsförhandling i Helsingborgs tingsrätt mot fem anhållna personer misstänkta för inblandning i dödskjutning på fredagen. Så ska det gå till! Polisen ska agera snabbt.

En man hittades utomhus på Södra Hunnetorpsvägen i Helsingborg på fredagsmorgonen. Han dog på platsen av sina skottskador. Dörrknackning genomfördes i området i jakten på vittnesmål. Övervakningskameror i närområdet kontrollerades.

På eftermiddagen grips ett antal personer och kl 17.14 blir de anhållna – mindre än ett dygn efter mordet.

Åklagare begär nu på måndagen fem personer häktade. Tre av dem är enligt åklagaren misstänkta för mord och två för medhjälp till mord. Två av de mordmisstänkta är 18 år gamla och den tredje är 23 år. De som misstänks för medhjälp är 18 respektive 46 år.

Snabba gripanden – bästa förebyggande insatsen

Det är så här det ska gå till i en rättsstat. Polis och åklagare ska jobba snabbt och effektivt för att klara upp grova våldsbrott. Bevis ska samlas in omedelbart. Kriminaltekniska verksamheten ska ge svar inom loppet av timmar – inte efter flera månader, som det var för bara något år sedan.

Från vänster talas mycket om ”förebyggande insatser”. Men det finns inga bättre insatser för att förhindra grov brottslighet än en effektiv, snabb och kompetent polis och rättsstat.

Om de som begår den här typen av fullständigt vidrigt våld fångas in snabbt och låses in i årtionden, då kan de inte begå nya brott. Och ungdomar som lockas till gängen via rapmusik och lyxprylar får då annat att tänka på när de ser sina ”idoler” hamna bakom stängsel och murar i många år.

Kriminella ska göras till förlorare

Det gäller för samhället att göra de drivande inom kriminaliteten till förlorare. Därför är också kronofogdens arbete viktigt med att på fredags- och lördagskvällar ute på stan göra razzior och beslagta misstänkta gängkriminellas bilar, smycken och märkeskläder. Värdefulla prylar de besitter utan att ha deklarerat några inkomster.

Kontrollen av hur pengar transfereras är en annan central åtgärd, eftersom mycket av kriminaliteten finansieras genom bedrägerier mot kommuner, regioner och stat. Den nya utbetalningsmyndigheten som startade 1 januari i år – men funnits på föreslag i nästan 20 år – kan bli ännu en spik i kistan för de hittills så bekymmerslösa gäng- och klankriminella.

Rättsstaten ska alltid ha tillräckligt med underlag för att kunna slå till, men det borde bli lättare att skaffa sig överblick med tanke att så mycket sker digitalt och därför dokumenterat i datorer och chip. Här måste den personliga integriteten i form av att slippa övervakning stå åt sidan för den personliga integritet det innebär att slippa utsättas för rån, bedrägerier och mord.

Ta tillbaka kontrollen

Vi måste helt enkelt se till att få en rättsstat som tar tillbaka kontrollen över gator och torg, och som snabbt avslöjar och griper bedragare i cyberrymden.

Förhoppningsvis var de snabba gripandena efter dödsskjutningen i Helsingborg inget undantag, utan mer det som framöver blir regel i det svenska samhället: Den som begår våld blir snabbt gripen.