Förslag om nya förbud har hamnat på kommissionens bord. Nu räcker det inte längre med att begränsa tobak. Nu vill lobbyister också förbjuda ”vitt snus”, som innehåller nikotin men ingen tobak.

KOMMENTAR. Frågan som måste ställas är om Europeiska unionen ska verka för frihandel och människors möjligheter att leva i frihet, eller om unionen ska agera som förmyndande föräldrar och förbjuda allt som är kul men onyttigt.

Redan 1992 förbjöd EU vått snus, en tradition att konsumera tobak som är mycket vanligt i Sverige. Därför fick Sverige ett undantag från förbudet när landet blev medlem av EU 1995.

Sedan dess har svenska regeringar agerat för att vått snus ska bli tillåtet i EU, så att denna svenska vara kan försäljas i övriga Europa. Någon framgång har Sverige inte nått.

Detta trots att snus är mindre skadligt än cigaretter.

Och trots att en övergång från cigaretter till snus innebär minskade hälsorisker.

Frihandel måste komma först

Den nya mandatperiod som börjar i juli måste präglas mer av fokus på frihandel och möjligheter för olika näringar att utvecklas, än att med klåfingriga regler strypa företagsamheten.

De förslag om förbud mot ”vitt snus” eller nikotinpåsar, som i hemlighet lämnats till EU-kommissionen borde kastas i papperskorgen.

Det ligger inte i frihandelns intresse att Europeiska unionen försvårar försäljning och export av nya produkter som dessutom har till syfte skapa en konsumtion som har mindre risk att skada hälsan.

Regleringshysteri är grogrund för korruption

När olika produkter utsätts för krav på regleringar sker det genom att politiken skaffar sig makt att tillåta eller förbjuda viss handel. Denna makt är lockande för EU-tjänstemän att utnyttja i privata syften.

I Sverige minns vi väl hur EU-kommissionären för hälsa och konsumentpolitik John Dalli år 2012 tvingades avgår efter mutanklagelser som indirekt riktas mot honom. Han hade via en bulvan begärt €60 miljoner (över 650 miljoner kronor) av tobaksbolaget Swedish Match för att ta bort snusförbudet inom EU.

– Snusförbudet visade sig vara till salu, sa man från tobaksbolaget som omgående anmälde ”erbjudandet” till EU-kommissionen, som skickade ärendet till antikorruptionsbyrån OLAF (Office Européen de Lutte Anti-Fraude).

Dalli-fallet visar hur vanskligt det är när politiken går in och styr över de fria marknadskrafterna. Det är en farlig makt som lätt lockar människor i fördärvet. Och att den här möjligheten till mutor alls uppstår är ett uppenbart tecken på att rådande regelverk bryter mot marknadskrafternas logik. Det är i planekonomier korruptionen härjar.

”Vitt snus” är tobaksfritt

Det vore därför en stor olycka om EU skulle behandla ”vitt snus” på samma ogynnsamma sätt som vått snus, alltså förbjuda det.

Europeiska unionen bildades inte för att förbjuda handel med varor, utan för att underlätta ekonomisk tillväxt, konkurrenskraftig produktion och utbyte mellan medlemsländernas folk.

De tobaksfria nikotinpåsarna är populära i allt fler europeiska länder. Och en övergång från cigarrettrökning till denna tobaksfria produkt stärker folkhälsan.

Visst, allra bäst vore om ingen europé hade minsta behov av vare sig tobak eller nikotin. Men vi européer är bara människor. Vi har våra laster, kulturella och traditionsbundna riter, som vi uppskattar. Och vi måste få leva!

EU får inte bli en hälsofascistisk union som försöker tvinga människor att leva på ett visst sätt. Det har ingenting med EU:s uppdrag om frihandel att göra.

*

Snus är en svensk tradition sedan fyrahundra år tillbaka. Namnet ”snus” används sedan 1637. Konsumtionen av snus ökade fram till 1920-talet, då över ett kilo användes per capita och år i Sverige. När cigarrettrökning blev populärt minskade den. Användningen av snus har ökat igen de senaste åren, i takt med att cigarrettrökning har minskat, och är betydligt lägre i Sverige än i andra EU-länder.

*

Denna artikel publicerades först i The Conservative: EU Must Break with Destructive Patronage of Tobacco and Nicotine (ENG)