Linn Johansson: Min hyllning till Socialdemokraterna

Socialdemokraterna var inte alltid så usla som det är nu. Detta bör vi komma ihåg. Men idag är det Sverigedemokraterna som tagit över facklan. Detta skriver Linn Johansson Leinonen.

Jag sitter i skrivande stund i ett hotellrum i Luleå efter dag två av en helgkonferens med Sverigedemokraterna. Sista föreläsningen var av tankesmedjan Oikos om socialkonservatism, alltså grunden för Sverigedemokraternas ideologi, och hur socialkonservatismen har växt fram sedan industriella revolutionen. Jag satt och tittade ut genom fönstret på vägskyltarna vid gatan utanför och reminiscerade över det Sverige jag växte upp i, vad det har betytt för mig, och hur det kommer sig att jag tog ett sådant kliv från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna.

Någonstans efter föreläsningen av Magnus Person som pratade om arbetsmarknaden kom idén om att Socialdemokraterna ändå har varit grunden för det Sverige som jag alltid har hållit så kärt. Det är lätt att glömma att Socialdemokraterna är de som byggt upp arbetarrörelsen och det välfärdssamhälle vi idag tar för givet, det vi idag klagar på håller på att förfalla. För det tackar jag dem innerligt för allt de gjort för att ge mig en trygg uppväxt i en by där vi aldrig låste dörrarna och där man litade på sina grannar. Sedan hände det något.

Socialdemokraterna gick från det parti som byggde vårt land till det parti som har störst ansvar för dess förfall. När de slutade fokusera på Sverige från ett nationalistiskt perspektiv och började visa tydlig vilja på att sprida vårt välstånd till alla som ville ta del av den så försvann någonstans den realistiska synen på vad svenska välfärdssystemet klarar. De slutade se på saken som att resurser trots allt inte är oändliga. De slutade se att om vi har fler som tar från välfärden, samtidigt som de inte bidrar, så kommer de knappa resurserna inte att räcka till för att upprätthålla den fina levnadsstandard vi har vant oss vid.

Trots min tacksamhet för det arv Sverige har fått ta del av som socialdemokratin byggde upp, så verkar de själva ha övergett det. Istället ser jag att Sverigedemokraterna har tagit över ansvaret för att fördela våra gemensama resurser till våra egna medborgare, de som hjälpt till att göra Sverige till ett tryggt och rikt land. Vi medborgare har blivit så bortskämda att vi har blundat för att det finns en gräns för vad systemet kan bära. Där har vi sverigedemokrater insett att vi vill ha kvar välfärden, och därmed måste vi också prioritera att svenska välfärden ska vara för svenskar i allra största utsträckning. Sverigedemokraterna har blivit för Sverige vad Socialdemokraterna en gång var.

Ni skulle nog förvånas över hur många före detta socialdemokrater jag har träffat under tiden jag har varit aktiv inom SD. Var och varannan medlem har antingen röstat på eller varit aktiv inom ett rött parti. Det är nog inte i närheten lika många som tagit vägen jag tog, från V till SD, men de som verkligen vågat se vad som händer med välfärden i vårt avlånga land har på medvetet eller omedvetet plan börjat snegla mot SD.

Tidö-samarbetet har inte varit smärtfritt i alla lägen. I de hårda frågorna samsas partierna i regel väldigt bra, men i de mjuka frågorna som rör välfärden krockar ofta de liberalkonservativa Moderaterna och de socialkonservativa Sverigedemokraterna, och båda sidorna tvingas till att mötas i mitten. Utan Sverigedemokraterna hade A-kassan varit på ytterst tunn is, till exempel. Sverigedemokraterna har kusligt nog en del av sin politik som ligger betydligt närmre Socialdemokratin såsom den var för femtio år sedan, än till moderaternas mer marknadsliberala politik.

Jag vet att det är tabu i våra konservativa kretsar att säga att socialdemokratin har gjort bra saker. Jag vet att vi idag tittar på den politik de idag för i hopp om att gynna den allt växande utrikesanknutna väljarkåren och skriker inombords åt vad de har gjort med vårt land, för jag är en av dessa som våndas åt tanken om ett regeringsskifte. Men vi borde ändå tacka Socialdemokraterna för det land de byggde upp – och att säga att vi nu kommer vara de som tar över facklan. Nu är det dags att stoppa sosseriet och hålla ögonen på målet för att göra Sverige tryggt igen.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, Politiker och samhällsdebattör

