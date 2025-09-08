Därför väljer svenskar att spela på casino utan Spelpaus – fördelar och risker

Av Redaktionen

8 september 2025

Den svenska spellagen syftar till att skydda svenska spelare från oseriösa och olagliga aktörer på spelmarknaden. Idag finns det många aktörer på marknaden som inte är kopplade till självavstängningsregistret Spelpaus, spelsidor som många svenska konsumenter väljer att spela hos.

Här kan man läsa om varför svenskar faktiskt väljer att spela på ett casino utan Spelpaus – vilket det finns olika anledningar till.

Den svenska spelmarknaden omsatte hela 27,8 miljarder under 2024, vilket hittills är ett rekord för industrin. Trots att den nya spellagen med nya regler och en svensk spellicens infördes 2019 spelar dock svenska spelare fortfarande hos aktörer utan svensk licens – det vill säga ett casino utan licens . Exakt hur många som gör det är dock svårt att svara på, eftersom det inte är olagligt för spelare att välja en aktör utan svensk spellicens. Däremot är det olagligt för icke-licensierade spelaktörer att aktivt rikta sig mot svenska spelare, därav kan de ansöka om en svensk spellicens hos Spelinspektionen för att få verka på Sveriges spelmarknad.

Det innebär ett casino utan Spelpaus

Så vad är egentligen ett casino utan Spelpaus , varför finns självavstängningsregistret och vad innebär det när ett casino inte är kopplat till det? Till att börja med är Spelpaus kopplat till Spelinspektionen, alltså den myndighet som kontrollerar allt spel om pengar i Sverige. Detta betyder att alla spelbolag med en svensk spellicens måste vara kopplade till Spelpaus per automatik – ett verktyg för att främja ansvarsfullt spelande. Det är en kostnadsfri tjänst som vem som helst kan använda för att stänga av sig från allt spel hos svenska aktörer kopplade till detta.

Att ett casino inte är kopplat till Spelpaus innebär alltså helt enkelt att det inte går under det svenska regelverket och möjliggör för spelare att stänga av sig från allt licensierat spel om pengar.

Fördelar och risker med casino utan licens

Att Sverige införde en ny spellag var av flera anledningar, dels för att främja landets ekonomi med nya skatteintäkter, reglera marknaden, men också för att öka konsumentskyddet. Så, varför väljer då svenskar att spela på casino utan Spelpaus? Det finns flera faktorer som spelar in. Exempelvis öppnar icke-licensierade alternativ upp för ett större spelutbud och fler erbjudanden, till skillnad från de svenska aktörerna som endast kan erbjuda en bonus per personnummer – vilket är en del av spelansvaret. Många spelare anser att det blir mer flexibelt när man kan spela hos alla olika slags spelsidor, även de utan licens. Men det finns också risker med att spela hos ett casino utan möjlighet till Spelpaus.

Några exempel på detta är att man har ett sämre konsumentskydd vid tvister och man kan inte vända sig till svenska myndigheter om problem uppstår såsom uteblivna vinster. Dessutom är dessa vinster skattepliktiga och man kan behöva deklarera sina vinster, vilket kan vara något man kan råka glömma att göra.

Därför är det viktigt att göra research på vilka spelaktörer man väljer att spela hos, för att säkerställa sig om att man kan ta sitt spelansvar. Att spela om pengar ska vara för nöjes skull och i underhållningssyfte – och inte för att vinna pengar för att klara av vardagliga utgifter.