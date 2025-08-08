Hannes Elfving: Sjölander har fel om återvandringen

Av Redaktionen

8 augusti 2025

Jakob Sjölander misstar sig när han skriver att det räcker att endast utvisa “några tiotusen” grova gängkriminella för att få ordning på Sverige. Invandringen innebär inte bara en last i form av kriminalitet – utan också i form av utländskt inflytande, korruption och att svenskar trängs bort. Om vi accepterar en framtid där svenskarna är i minoritet så har vi också accepterat att svenskarna inte längre har en nationalstat – att de inte längre kan forma en majoritet och få sin vilja förverkligad genom demokratiska vägar. Detta skriver Hannes Elfving.

“Sluta drömma om återvandring!”, skriver skribenten Jakob Sjölander i en krönika publicerad i Samtiden. Massdeportationer, menar han, är inte politiskt genomförbara eller ens önskvärda i ett land där en stor del av den röstberättigade befolkningen har utländsk bakgrund. Istället, menar han, bör man acceptera att invandringskatastrofen “inte kan göras ogjord” och omfamna integration snarare än massdeportation. Vi svenskar har helt enkelt inget annat val än att acceptera en framtid som en minoritet i vårt eget land, menar han.

Sjölander misstar sig när han skriver att det räcker att endast utvisa “några tiotusen” grova gängkriminella för att få ordning på Sverige. Invandringen innebär inte bara en last i form av kriminalitet – utan också i form av utländskt inflytande, korruption och att svenskar trängs bort. Om vi accepterar en framtid där svenskarna är i minoritet så har vi också accepterat att svenskarna inte längre har en nationalstat – att de inte längre kan forma en majoritet och få sin vilja förverkligad genom demokratiska vägar. I en sådan framtid finns det inget Sverige värt att tala om. För de allra flesta svenskar finns det inget värde i att politiker jagar invandrarröster – resultatet av jakten är ju att Sverige blir mindre som Sverige. Varför ska vi bry oss om ett Sverige som inte är svenskt?

Sjölander skriver att det vore ett självmål för den svenska högern att “ge samtliga invandrarröster till vänstern”. Det är riktigt att Sverige idag har en extremt hög andel personer med utländsk bakgrund – cirka 35,4 procent är utrikesfödda eller inrikesfödda till minst en utrikesfödd förälder.

Kriminalitet är inte det enda problemet som invandringen bidrar till. Det är fullt lagligt för invandrare att påverka Sverige genom landets institutioner. Det är oftast fullt lagligt att favorisera sin egen etniska eller religiösa grupp i näringslivet, politiska partier och andra sociala sammanhang.

Ur en juridisk synpunkt är det just nu tillåtet för exempelvis en muslim att islamisera Sverige, så länge han gör det med demokratiska, lagliga medel. Islam, en religion som institutionaliserar hedersförtryck och medeltida seder, är en av flera främmande ideologier som tar till flera subversiva verktyg för att ta över ett land. Det är till och med praxis inom islam att dölja sin tro eller sina äkta åsikter för att uppnå vissa mål. Att endast utvisa kriminella innebär att de grupper som är tillräckligt sluga för att hålla sig undan radarn kommer kunna utöva sitt inflytande genom systemet, trots att de är fientliga mot svenskarna.

Denna organisering ser man inte minst inom invandrarpartier som Nyans, startat av den före detta C-politikern Mikail Yüksel, med kopplingar till turkiska extremistgruppen Grå Vargarna. Nyligen uppkom ännu ett invandrarparti: Enighetspartiet, startat av riksdagsledamoten Jamal El-Haj, en tidigare S-politiker med kopplingar till den muslimska terrorgruppen Hamas.

Även inom etablerade riksdagspartier märks invandrarnas inflytande. Ungefär hälften av Vänsterpartiets styrelse har utländsk bakgrund. Samtidigt driver de aggressivt en agenda som främjar och representerar främmande makters intressen.

De flesta invandrare som inte återvandrar lär förr eller senare få beviljat medborgarskap – regeringens krav på åtta års vistelsetid samt språk- och samhällskunskaper träder i kraft först i juni 2026. Dessa krav kommer visserligen bromsa utdelningen av medborgarskap, men de kommer inte stoppa eller reversera utvecklingen. Endast återvandring kan göra det.

Mellan 2015 och 2024 beviljades 707 000 medborgarskap. Vänsterpartiet är det parti som i förhållande till sin storlek vinner flest röster från invandrare, följt av Socialdemokraterna. De går nu så långt att de öppet skryter om att de ska använda ”klanröster” för att vinna nästa val. Att acceptera denna utveckling, snarare än att reversera den, är att kapitulera till ett samhälle som marginaliserar svenskar.

Bildtext: Lorena Delgado Varas, Malcolm Jallow och Daniel Riazat. Vänsterpartistiska riksdagsledamöter med invandrarbakgrund. Foto: Riks

Människor har en tendens att favorisera den egna gruppen. Det är välkänt att många invandrargrupper organiserar sig i grupper som tar sig in i näringsliv, välfärd och samhället och utnyttjar förmåner och tilldelar varandra gynnsamma positioner.

Det handlar om invandrare som kan verka skötsamma utåt sett, men som utövar sin klanlojalitet inom systemet genom exempelvis svågerpolitik och favorisering.

Sjölander nämner att omkring 62 000 personer rapporteras ha kopplingar till kriminella nätverk enligt Försäkringskassan. Samtliga av de 62 största assistansbolagen har dessutom anställda med kopplingar till gängkriminalitet. Dessa gäng präglas starkt av etniska lojaliteter – en lojalitet som inte försvinner bara för att man följer lagen. Dessa gängmedlemmar har familjemedlemmar och släktingar med lojalitetsband, vilket gör att siffran stiger till hundratusentals snarare än tiotusentals.

Dessa etniska lojaliteter är så starka att de kvarstår efter sekler. USA:s etniska konflikter är nu på en historisk toppnivå, främst markerad av Black Lives Matter-protesterna. Att förena olika etniska grupper är uppenbarligen ett extremt svårt uppdrag, vilket hela Balkan kan vittna om.

Sverigedemokraterna, ett nationalistiskt parti som demoniserats sedan sin start, har växt till 20 procent på två decennier. Detta i takt med att Sverige blivit allt mer mångkulturellt. Det är beviset för att till och med världens dokumenterat minst rasistiska folk, svenskarna, föredrar att leva med sina egna. Det är inte konstigare än att man älskar sin familj mer än vad man älskar en främling.

Dessa cirka 1,3 miljoner väljare vill inte leva bland människor som inte bryr sig om dem – eller som till och med hatar dem. Även bland de som röstar på andra partier ser man fenomenet ”White Flight”, välbärgade svenskar som flyttar till mer svenska områden när deras gamla område tagit emot för många invandrare.

Utan återvandring kommer de etniska konflikterna i Sverige bli allt mer påtagliga. Det finns inget värde i att vi svenskar jagar invandrarröster. Sveriges regering ska representera svenskar. Låt andra politiker försöka tillfredsställa de radikalt olika invandrargrupperna i samhället. Ett parti som åtar sig ett sådant uppdrag är dömt att misslyckas.

Hannes Elfving

Journalist