En analys av skattepolitikens effekt på ekonomin

Av Redaktionen

29 augusti 2025

Hur påverkar förändringar i skattepolitiken svensk ekonomi? Diskussionen är ständigt aktuell, inte minst efter senaste årets större förslag om justeringar av skatter på kapital, arbete och så kallade konsumtionsskatter. För att förstå verkliga effekter krävs konkreta exempel och siffror, snarare än allmänna påståenden.

Konkreta effekter av kapitalinkomstskatten

Under det senaste decenniet har Sverige haft högre skatt på kapitalinkomster än många andra europeiska länder. En studie från ifo Institute visade att om kapitalinkomstskatten sänks med 10 procentenheter ökar Sveriges BNP med cirka 3,1% på lång sikt. Samtidigt stiger privata investeringar med ungefär 6,5% och antalet jobb ökar med 0,7%. Det handlar om att fler företag vågar expandera, och den faktiska konsumtionen per svensk hushåll ökar med ungefär 5% efter förändringar som dessa. Ökade investeringar har visat sig vara särskilt betydelsefullt för små och medelstora företag som tidigare haft svårt att växa på grund av höga kapitalkostnader.

Redan i denna första analysfas är det viktigt att betona vikten av att jämföra olika möjligheter och se hur olika skattemodeller påverkar olika branscher. Ett tydligt exempel finns inom den digitala underhållningssektorn, där spelbolag påverkas direkt av förändringar i konsumtionsskatter.

Konsumtionsskatt och reglering – exempel från spelmarknaden

Sverige har på senare år justerat skatter på digitala casinon och spel för att säkra intäkter och styra spelandet. Från och med juli 2024 höjdes skatten för spelbolag från 18% till 22% av bruttointäkterna. Denna förändring beräknades ge cirka 500 miljoner kronor extra per år till staten. Effekten på bolagen har dock varit tydlig: ATG rapporterade en minskning om 8% av nettoreglerade spelintäkter direkt efter skattehöjningen. Samtidigt har andelen spelare som väljer olicensierade, utländska aktörer fortsatt växa, vilket direkt motverkar statens syfte med höjda konsumtionsskatter.

Databaserade analyser har visat att när skatten ökar för spelbolagen, minskar så kallad kanaliseringsgraden, alltså andelen av spelandet som sker hos lagliga, licensierade svenska aktörer. Exempelvis kan kanaliseringsgraden för online casinon ligga så lågt som 58% hos vissa mätningar, när målet är över 90%. Om regulatoriska skatter väljs utan hänsyn till konsumentbeteende, förlorar staten kontrollen över spelmarknaden – och tappar både intäkter och möjligheten till konsumentskydd.

Skatt på arbete och offentlig ekonomi

Mer än hälften av statens skatteintäkter kommer fortfarande från arbetsinkomster . När arbetslösheten ökar, minskar inkomsten från dessa skatter och statens budget pressas. År 2025 förväntas skatteintäkterna från arbete växa långsammare – samtidigt som staten ökar satsningar på infrastruktur och försvaret. Det är en balansakt: höjer man arbetsgivaravgifter och inkomstskatter för att klara välfärden, kan jobbtillväxt bromsa och arbetslösheten stiga ytterligare.

En viktig lärdom är att förändringar i skattepolitiken måste följa den ekonomiska utvecklingen. Skattesänkningar eller höjningar kan ge önskad effekt bara om den utformas utifrån verkliga behov och analyseras i relation till olika sektorers förutsättningar.

Slutsatser

Skattepolitik har stora effekter på investeringar, företagande, folks konsumtion och statens intäkter. Förändringar i kapital- och konsumtionsskatter får genomslag direkt i investeringar och företagens satsningar, medan arbetsbeskattning är mest avgörande i relation till konjunktur och sysselsättningsnivåer. Nyckeln till framgång är därför att analysera varje skatteförslag i sitt verkliga sammanhang och att utforma regler som både stimulerar tillväxt, tryggar välfärden och möter konsumenters faktiska beteenden.