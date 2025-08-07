Norge håller de rika som gisslan

Av Tina von Schinkel

7 augusti 2025

Det är val i Norge om en knapp månad. Valet handlar om hatet mot de rika. Och det är så klart de norska socialdemokraterna som för den kampen.

Socialdemokraterna, Arbeiderpartiet, i Norge har under de senaste åren fört en aktiv kamp för att kväsa så många välbeställda och framgångsrika norrmän som de bara kan. Det började med att Norge, världens rikaste land, införde förmögenhetsskatt – inte för att de var ekonomiskt tvungna, den norska statskassan besitter en av världens största oljefonder värd nästan 20 000 miljarder norska kronor, utan för att de norska socialisterna hatar (svårt att finna ett bättre lämpat ord) de som har valt spåret att utbilda sig, arbeta hårt – vardagar som helger, dagar som nätter – riskera egna och andras besparade medel på affärsidéer som de tror på. Dessa personer vars mödor ibland har fallit väl ut genom att deras bolag vuxit sig stora, inte alla såklart eftersom de flesta affärsidéer blir till noll, ska straffas hårt.

Den införda förmögenhetsskatten innebar att många innovatörer och företagare lämnade Norge. Hur många är ovisst. Norska staten har av förklarliga skäl inte varit särskilt benägen att komma ut med offentliga siffror om det. Men vissa beräkningar anger att redan första året efter att förmögenhetsskatten infördes flyttade 50 miljarder i norska tillgångar ut ur landet.

De välbeställda norrmännen lämnade inte för att de inte hade råd att betala en dryg procent av innehavet i extra skatt varje år, utan för att beloppen för vissa blev så stora att det blev ekonomiskt oförsvarbart. Varför ska världens rikaste land bli ännu rikare? Till vems och vilkas nytta? Kommer dessa extra pengar göra Norge till ett bättre land? Knappast. Och om de norska socialdemokraterna anser att det finns fog för att framgångsrika personer ska betala mer till statskassan – borde logiskt sett samma frågeställning kunna ställas av de som ska betala de höga skatterna. Varför ska jag betala ännu mer pengar till världens rikaste land? Och vem besitter den största kapaciteten att skapa något för pengarna, jag som entreprenör eller norska staten?

Den sista frågan är lätt att besvara. Stater lyckas sällan, eller aldrig, att driva och bygga bolag. Och sen, den kanske mest rimliga frågan, där känslorna spelar in: varför ska jag stanna i ett land som uppenbarligen föraktar mitt verk och mina insatser? Är det inte trevligare att bo i ett land där inställningen är den omvända?

Utflyttningen blev så massiv att Norges socialdemokrater införde en exitskatt 2025. Norge har alltså valt att hålla alla sina innovatörer och företagare som gisslan! Den som nu vill lämna Norge måste betala nästan 38 procent (37,8% – var fick Norges socialdemokrater den märkliga decimalen ifrån?) av värdet på sina aktieinnehav och liknande tillgångar. Äger du ett bolag värderat till 100 miljoner kronor kräver norska staten 38 miljoner av dig vid utflyttning – även om du aldrig sålt bolaget eller en enda aktie. Regeln gäller alltså orealiserade tillgångar, vilket i praktiken innebär att få har ekonomisk möjlighet att lämna Norge.

Norge kväver nu all företagsamhet. Extra märkbart är det för småbolag och så kallade startups, som söker nytt kapital, vilket många gånger krävs för att lyfta ett bolag från affärsidé till en lönsam verksamhet. Vid en investeringsrunda låter man värdera bolaget och där ingår ett estimat på framtida intäkter. Den värderingen kan sedan bli förödande för aktieägarna vid framtida beskattningar – även om budgeterade siffror inte faller väl ut. Skatterådgivare i Norge råder nu alla företagare: ”Flytta nu innan ditt bolag blir värt några pengar”.

Det Arbeiderpartiet i Norge gör är vad många svenska socialdemokrater drömmer om. Som finansminister lade Magdalena Andersson fram ett förslag på en exitskatt men drog tillbaka det när valet närmade sig 2018. Hon startade sedan upp en ny utredning 2022, som den sittande regeringen lade ner. Norge har råd att bli av med sina entreprenörer och företagsbyggare. Sverige har inga oljefonder att hämta pengar ur när stora skattebetalare lämnar landet. Men frågan är om de svenska socialdemokraterna förstår detta.

Socialdemokraterna i Sverige har alltid haft en förkärlek för att snegla på andra. De för sällan en egen politik. De kopierar hellre andras. Vinner Socialdemokraterna valet 2026 finns det stor risk att Sverige härmar Norge med att införa både förmögenhetsskatt och Magdalena Anderssons exitskatt. För Sveriges del skulle det inte bara bli en ekonomisk katastrof. Det skulle även innebära en flykt av humankapital som skulle stå landet dyrt – både ekonomiskt och socialt. Sverige har helt enkelt inte råd med ytterligare en socialdemokratisk regering