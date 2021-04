Det har väckt uppmärksamhet att tv-kanalen Riks lanserar ett nytt programformat på engelska med nyhetsankare med internationell bakgrund. Här ska den berömda Sverigebilden rannsakas.

KOMMENTAR. TV-kanalen Riks kör nu i gång ett programformat med internationella programledare som ska blottlägga samhällsutvecklingen i Sverige. Först ut är programledaren Eva Vlaardingerbroek som har en bakgrund i det nationalkonservativa partiet Forum för demokrati (FvD) i Nederländerna.

Hon leder programmet ”Lets’ talk about it” som kommit ut med första avsnittet, ”My first week in Sweden”.

Medieintresse för Riks nya internationella program

Det nya programmet har väckt visst medieintresse, där SVT:s Kulturnyheterna hade inslag på tisdagen (se 3 min in i bandet). Där intervjuas Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein, som representerar ägarna för Samtid & Framtid AB som står för publiceringen.

– Min upplevelse är att intresset för Sverige och svensk politik är stort utomlands, oavsett från vilken del av det politiska spektret man kommer ifrån. Vi var en gång en trygg nation i Norden, men har blivit nåt helt annat. Det finns ett intresse av att prata om Sverige, säger han.

Även Dagens Opinion har rapporterat om den nya satsningen, SD sänder tv-till utlandet – vill berätta om ”problem” i Sverige, liksom Expressen och alternativmedier.

Nya medieinitiativet ”intressant”

Reaktionerna från såväl branschfolk som i sociala medier har överlag varit positiva. Exempelvis skriver Tidningsutgivarnas vd Thomas Mattsson att projektet är intressant.

”Intressant mediesatsning som @sdriks gör. Jag tror att detta är smart: sprider budskap, själva kommunikationen i sig skapar uppmärksamhet, Sverigedemokraterna framstår som ett (medie)modernt parti och får sådana som mig att konstatera att detta är klokt”, skriver han på Twitter.

Han menar att det som är avgörande för reellt genomslag blir hur Riks förhåller sig till mediebranschens normer och om kanalens innehåll kan uppfattas som nyhetsförmedling och inte som försåtlig propaganda.

”Men som princip anser jag att man bör välkomna nya medieinitiativ. Riks förtjänar att tas på allvar och andra partier bör nog fundera över sin egen kommunikation apropå konservativ nyhetsförmedling” från Riks, skriver Mattsson.

Narrativet kring nyheter allt viktigare

Som jag skrev när Riks lanserades, behöver det svenska medielandskapet breddas med fler avsändare som har andra än vänsterliberala reflexer i allt. Pressetik om saklighet och opartiskhet är väsentlig, men det räcker inte för att objektivt bevaka samhället. Här är det som faktiskt får uppmärksamhet inte den viktigaste parametern, utan alla det som tystas ner, sållas bort och självcensureras.

Svensk media blundar alldeles för mycket. Var har exempelvis mediernas kritiskt granskande frågor om integrationspolitikens misslyckande funnits de senaste 30 åren? Ingenstans!

När de traditionella mediehusen själva inte klarar av att bevaka samhällsutvecklingen brett och allsidigt, får partier, opinionsbildare och andra aktörer själva börja ta hand om nyhetsförmedlingen.

Man kanske kan summera så här: När journalister blivit politiska aktivister måste politiska partier starta nyhetsredaktioner.

Fler programformat kommer

Vi är ännu i uppstartsfasen för TV-kanalen Riks, som ges ut av Samtid & Framtid AB, med mig som ansvarig utgivare. Olika programformat kommer successivt att prövas. ”Let’s talk about it” för en internationell publik är endast en av många.

Så håll uppsikt.