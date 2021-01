Den brutala tortyren som pågick en hel natt på kyrkogården i Solna, då två tonårsgrabbar misshandlades, knivskars, våldtogs och begravdes levande, ger bara nio år för den 21-årige iraniern och 4,5 år för den 18-årigen med föräldrar från Tunisien.

”Straffvärdet är detsamma, nio år, men det är hans ålder som gör att fängelsestraffet ska reduceras”, säger chefsrådman Lena Hjelmtorp om 18-åringens straff till SR.

Båda kan också räkna med att friges efter 2/3 av straffet. Den ene är alltså ute om tre år. Det är till Sverige man ska resa om man vill ägna sig åt våld och kriminalitet. Här är straffen löjligt låga.

Och fängelserna är rena lyxhotell jämfört med de flesta länder. En fängelseplats kostar mycket mer än en plats på äldreboende – för i Sverige är det kriminella som ska leva som kungar. Äldre svenskar kan ruttna i corona, men kriminella har rätt till världens bäste omsorg.

En fängelseplats kostar i Sverige över 140.000 dollar per år, jämfört med 45.000 dollar per år i Österrike och 10.000 dollar i Lettland och Polen. (Källa: National Bureau of Economic Research, NBER).

Flinade under rättegången

De två nu dömda satt och skrattade under rättegången och ångrar ingenting. Deras bakgrund är från Mellanöstern där man inte följer några kristna värderingar om att ångra sig när man gjort fel. Tvärtom gäller det att visa att man inte är mottaglig för västerländsk moral. Istället för att ångra sig vill man håna sina offer ännu mer.

Svenskt rättssystem är inte anpassat för dessa primitiva kulturer. Att gärningsmännen får några år på svenskt fängelse avskräcker knappast.

Däremot utgör det en oerhörd lockelse för alla kriminella klaner i världen att komma till Sverige och ta för sig. Ingen gör motstånd. Att åka fast är på inget sätt avskräckande, mer som en möjlighet att få vila upp sig innan man kommer ut och kan fortsätta förstöra livet för dem som gör rätt för sig.

Att svenska folket låtar sig hönsas av dessa kriminella svin är för mig en gåta. Särskilt kvinnor omhuldar mördare, våldtäktsmän, förnedringrånare – särskilt om de har utländsk bakgrund. Samtidigt låter vi äldre dö, smittade av coronavirus i sina sängar eftersom personalen inte ens vet att de ska tvätta händerna.

Hur ”fucked up” tänker vi låta landet bli innan en ny regering får ta vid och ställa saker och ting till rätta?

*

