Följetongen med skolor drivna av islamistiska extremister i Göteborg fortsätter. Den muslimska friskolan Römosseskolan fick i somras grönt ljus att utöka sin skolverksamhet i höst. Detta trots att rektorn också är partiledare för somaliskt parti kopplat till Muslimska brödraskapet.

Efter flera års strid kom till slut beslut om att Vetenskapsskolan/Safirskolan i Göteborg i december 2019 stängdes och fick indragna statsbidrag eftersom det länge funnits anmälningar om extremistkopplingar, som att man hade IS-krigare på personallistan.

Skollokalerna togs över av Römosseskolan som nu uppvisar liknande kopplingar till våldsbejakande extremism.

Skolans rektor Abdirizak Waberi leder, parallellt med undervisning av barn i Sverige, ett islamistiskt parti i Somalia som startades av talesperson för Muslimska brödraskapet.

– Vi ser mycket allvarligt på det här, säger Maria Wassén, regionchef på Skolinspektionen till GT.

370 miljoner i bidrag från stat och kommun

Abdirizak Waberi var moderat riksdagsledamot 2010-2014. I dag driver han den kritiserade Römosseskolan som under åren 2012-2019 erhållit 370 miljoner kronor i framför allt skolpeng från svenska staten och Göteborgs kommun.

Redan sedan tidigare pågår utredning från Skolinspektionen efter uppgifter om bland annat könsseparerad undervisning.

Ändå fick skolan i somras grönt ljus för att utöka sin verksamhet. Detta trots att tillståndet hade gått ut.

I en granskning i SVT från 2011 sa Waberi att han inte tar kvinnor i hand och att kvinnor och män inte bör vistas i enrum innan giftermål. Granskningen visade också att friskolan, som sägs verka för integration, jämställdhet och demokratiska värden, hade skolböcker där regler från Sharialagen lärdes ut. Exempelvis att ”kvinnan har sina plikter inom hemmet”.

– Det är också en vers i Koranen faktiskt, som säger det. Det har varit så och det studeras fortfarande, mannen som ska stå för alla ekonomiska kostnader och skydda familjen. På det sättet är det ju också han som företräder hemmet i samhället, svarade Waberi i SVT-programmet.

Kopplingar till våldsbejakande Muslimska brödraskapet

Utöver att vara rektor i Sverige driver han ett politiskt parti i Somalia – med kopplingar till islamistiska Milli Göruz och Muslimska Brödraskapet. Något som författaren och debattören Johan Westerholm avslöjar i sin bok Islamismen i Sverige.

Waberi har uppmärksammats för att ha varit vice ordförande för Federation of Islamic Organisations in Europe, en organisation som enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp är en paraplyorganisation till just Muslimska Brödraskapet.