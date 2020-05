Sjudagarsmedelvärdet ligger för närvarande på 5,4 döda per miljon invånare i Sverige. Näst hårdast drabbade är Brasilien, San Marino och Storbritannien.

På sajten Our Word in Data publicerar University of Oxford dagligen de officiella dödstalen i coronaviruset per miljon invånare.

En intressant statistisk uppgift som fått stor global spridning är sjudagarsmedelvärdet på dödlighet per miljoner invånare. Där ligger numera Sverige i topp sedan 14 maj.

För närvarande rapporterar Sverige 5,4 döda per miljon invånare som dagligt genomsnitt de senaste sju dagarna.

Brasilien ligger på 4,4 döda per miljon, Storbritannien på 3,59 och USA på 3,02. Andra ligger under 3 och de flesta under 1 död per miljon invånare nu i andra halvan av maj månad.

*

Se mer: Samtiden i Sverige har nu världens högsta dödlighet i corona (19 maj), Aftonbladet i Sverige hade världens högsta dödstal – igen (27 maj)