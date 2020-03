Socialdemokratins sjunkande väljarstöd är uppenbart. Om man hamnar under 20 procent i mätningarna under året blir krisen riktigt allvarlig. En förklaring är att partiet intar diametralt motsatta ståndpunkter samtidigt i en för väljarna viktig fråga: migrationen. Men att försöka lura väljarna går inte särskilt bra.

Som framgår av färska siffror från Migrationsverket, fortsätter invandringen till Sverige att vara enormt stor. Också inledningen på detta år. Antalet beviljade uppehållstillstånd ligger nu på en nivå som betyder över 100.000 på årsbasis.

Ändå låtsas regeringen och dess stödpartier att det inte är så. Man har stramat åt, säger Morgan Johansson.

Och när Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson inför SVT:s kameror på onsdagskvällen klagade på Sverigedemokraterna, hade han inga svar på frågan vad Centerpartiet anser om en nya stor migrantvågen från Turkiet. Istället mumlade han undvikande: ”Vi är inte i samma läge som 2015. Det är ett helt annat Europa som vi har idag.”

Vad det betyder är det ingen som vet.

S har inte levererat ”stramhet”

Statsvetaren Marcus Oscarsson har analyserat bristerna i den socialdemokratiska strategin när det gäller invandringen.

– På pappret ligger S åt det stramare hållet, men partiet uppfattas som att det finnas här, bland de som vill ta emot fler, säger statsvetaren Marcus Oscarsson i TV4.

– De har inte stramat åt så mycket som de sagt att de ska strama åt. Statistiken från EU visar att Sverige är det land som tar emot allra flest per capita. De har alltså inte levererat det man sagt, konstaterar han.

Åkesson vinner i opinionen

I en analys idag är Oscarssons prognos att SD vinner i opinionen på Jimmie Åkessons besök vid Turkiets gräns till Grekland, även om många är arga och kritiska mot agerandet. Skälet är att det numera krävs mycket tydlig, nästan övertydlig, kommunikation för att nå ut till väljarna, menar han.

– Anledningen är sannolikt att en majoritet av svenska väljarna är av samma uppfattning, det vill säga: a) Nej till fler migranter till Sverige, b) trist att behöva säga det, c) men lika bra att säga som det är, d) SD är det parti som är tydligast om det, skriver Oscarsson i Facebook.

Att stå för det man tycker

Oscarsson menar att om S vill vinna tillbaka stöd behöver man göra som de danska Socialdemokraterna. Alltså bli för än mer ”stram” invandringspolitik på riktigt. Problemet är att partiets aktiva inte tycker så. De aktiva medlemmarna är för öppna gränser. Att då försöka hävda att man tycker motsatsen är inte möjligt i en demokrati. Där avslöjas så grovt taktikspel, förr eller senare.

Jag vill hävda att ett parti som inte står för den politik man säger sig driva, alltid kommer att förlora väljare. Tidigare har taktiken med triangulering – som brittiska Labour under Tony Blair, tyska socialdemokrater under Gerhard Schröder och svenska moderater under Fredrik Reinfeldt använt – visat sig kunna ge kortsiktiga vinster men snart resulterat i djup identitetskris och opinionsras.

Vinner gör de partier som står för det man tycker. I nära hundra år hade Socialdemokratin samtiden på sin sida, men nu tillhör de dåtiden. Samtiden tillhör dem som vet hur man ska – och dessutom uttalat vill – möta de negativa sidorna av globaliseringen.