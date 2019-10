MEDIEKRITIK. Det är trist att public service inte kan visa större bredd ens när i podd-formatet på närmare en timme. Perspektivet är alltid demokratiska partiets, inte Donald Trumps. Även om det ju trots allt var han som amerikanska folket valde.

Sveriges Radio har en USA-podd där man under längre tid än i de vanliga radioprogrammen kan ägna sig åt amerikansk politik. Idén är bra. Många är intresserade av amerikanska samhället och politiken. USA påverkar oss i Sverige och händelseutvecklingen är inte sällan spännande. Men det blir tyvärr väldigt ensidigt.

Det är uteslutande demokratiska partiets perspektiv som framförs, och då får lyssnarna ingen chans att förstå varför amerikanska folket röstat som de gör.

I senaste avsnittet, då man tar upp försöken med att få tillstånd en riksrättsprocess mot president Trump, blir det extra tydligt. Perspektiv utelämnas, sakfel och dessutom nedsättande tillmälen mot på presidenten – utan att någon i podden balanserar upp det. Hade någon sagt att Joe Biden är en idiot, hade någon säkert sagt emot. Men mot Trump…

Det blir ensidigt det demokratiska partiets perspektiv.

Visst har Trumps försvarare – men inte i vänstermedierna

Exempelvis heter det i podden att ingen försvarar Trump. Helt fel. Jag läser intressanta artiklar varje dag som analyserar utvecklingen och påpekar att Trump agerat fullt lagligt och inte är illa ute.

Den välkände kolumnisten Byron York skriver i Washington Examiner om gentjänster, som i SR-podden automatiskt tar som olagliga, att det finns tre sorters gentjänster och att två av dem inte är olagliga.

”Varför skulle inte presidenten pressa Ukraina att utreda händelser relaterade till valet 2016? Amerikansk polis har redan gjort det i flera andra länder.”

Skillnaden mot tidigare är att i fallet Ukraina är det Joe Bidens förehavanden i de ryskspråkiga regionerna som verkar skumma. Då passar det inte längre. Men faktum är att Joe Bidens son fick 50.000 dollar i månaden som ledamot i ett ukrainskt oljebolag. Sonen visste inget om varken olja eller Ukraina. SR-podden nämner inget om de uppenbara misstankarna om korruption och sliskiga uppgörelser i det fördolda.

Skälet? Det var vänsterpartiet i USA, demokraterna, som var misstänkta för skumraskaffärer. Då tiger SR.

Att begära att korruption som berör USA utreds, är naturligtvis inget som är olagligt för en amerikansk president! Då är det ju snarare de som begärde att korruptionsanklagelserna skulle läggas ner som borde granskas. Men återigen – det är ju vänsterns smutsiga händer. Då tiger medierna.

Taktik bakom riksrättshysterin

Häromdagen publicerade jag i Samtiden en kommentar om att republikanerna leder med hästlängder över demokraterna när det gäller insamling av pengar till valrörelsen. Det är ett mått på engagemanget för ett parti, hur mycket man förmår samla in. Särskilt många mindre gåvor på 10, 100 eller 200 dollar eller så, är ett mått på partiets mobiliseringsförmåga.

Här finns ett perspektiv som går SR-podden helt förbi: ”En anledning till rekordinsamlingen är – att Trump hotas av riksrätt. Det gör att republikanska väljare är villiga att försvara sin president genom att donera pengar till kommande presidentkampanj.”

Två skäl till att republikanska politiker inte bedriver mer högljudd kritik mot demokraternas riksrättsförberedelser är 1) vänsterns vilja att avsätta presidenten väcker väljarnas engagemang till stöd för presidenten, 2) Trump sköter försvaret på egen hand med egen taktik och behöver inte andra politikers aktiva stöd.

Demokraterna tror inte de kan vinna – därför önskan om riksrätt

Det ensidiga vänsterperspektivet innebär också att lyssnarna inte får förståelse för varför demokratiska partiet är så angeläget om att finna skäl att starta riksrätt mot Trump. Under två år talade demokraterna och medierna om att snart avslöjas Trumps samröre med ryssarna om valfusk, snart kommer bevisen, snart ställs han inför riksrätt. Men så kom förundersökningen, utförd av förre FBI-chefen Robert Mueller. Inga bevis! Inga tecken på samröre! Ingenting som rörde Trump!

Då började demokrater genast leta efter något annat skäl för att starta riksrätt.

Denna jakt på riksrätt har en förklaring: demokraterna tror inte att de kan vinna över Trump i allmänna val. Vänstern måste avsätta honom genom juridiskt dribblande. Också detta borde SR-poddens medverkande vara medvetna om eftersom det publiceras artiklar om det.

Exempelvis i Spectator: The Democrats’ impeachment inquiry is a doomed and desperate ploy. Roger Kimball skriver: ”Kongressmannen Al Green (Dem) talar klarspråk: ’Jag är orolig för’, sa han i ett ögonblick av ärlighet, ’att om vi inte startar riksrätt mot presidenten, kommer han att bli omvald’.”

Detta perspektiv borde svenska lyssnare få ta del av. Men det sätter ju demokratiska partiet i allt annat än ljus dager, så det får inte plats. Det har inget nyhetsvärde.

Ingen allsidighet – alla tycker lika

Dessa andra sidor av saken som här nämnts, de som krävs för allsidighet, går public service miste om i sina program när man endast har medverkande som alla håller på det amerikanska vänsterliberala partiet. Några svenska röster som ser på Amerika ur Trumps och republikanskt perspektiv släpps inte fram, vilket är ett uppenbart brott mot kravet på allsidighet i statens avtalet om public service.