KOMMENTAR. Republikanerna brädar Demokraterna med hästlängder när det gäller energi och insamling av pengar till valkassorna. Nu varnar demokratiske partiordföranden för att man ligger långt efter Trumps republikaner.

I amerikansk politik är många, små donationer till partiernas valkampanjer ett viktigt mått på entusiasm och energi för partierna och deras kandidater.

Tom Perez, partiordförande för Demokraternas nationella kommitté, DNC, går nu ut med en skarp varning: ”vår blivande presidentkandidat kommer inte att ha en chans mot Trump och republikanernas valinsamlingsmaskin om vi inte startar strategiska tidiga insatser nu genast”.

Republikanernas valmaskin i full sving

Skälet är att Republikanerna på federal nivå samlar in mycket mer pengar än Demokraterna. President Trump håller valmöten för att elda på insamlingsarbetet och partiet lärde av Obamas misstag. Trump låter partiet sköta arbetet, inte som Obama: han knöt valföreberedelser och insamlingar till sitt eget folk vilket försvagade partiet.

Här har förmodligen Donald Trumps erfarenhet som affärsman spelat in. Han vet att man får mer gjort om man delegerar sådant man inte behöver sköta själv.

I september samlade Republikanerna in fyra gånger mer pengar än Demokraterna. Man slog rekord med 27 miljoner dollar, medan Demokraterna samlade in 7 miljoner dollar. Republikanernas nationella kommitte, RNC, hade vid förra månadens slut 59 miljoner dollar i kassan och inga skulder. Allt medan demokraternas DNC hade 9 miljoner i kassan men också en skuld på över 7 miljoner dollar.

RNC har under årets första nio månader samlat in totalt 169 miljoner dollar medan DNC samlat in 66 miljoner.

Det gör att republikanerna kan bombardera demokraternas favorit Joe Biden med kritiska annonser redan innan han ens är i närheten av att ha blivit nominerad till partiets presidentkandidat.

Hot om riksrätt mobiliserar republikanska väljare

En anledning till detta är – att Trump hotas av riksrätt. Det gör att republikanska väljare är villiga att försvara sin president genom att donera pengar till kommande presidentkampanj.

Denna vinkel tar svenska medier aldrig upp, men vänsterns och mediernas ständiga hot om riksrätt mot Trump innebär att väljarna förstår att deras president är utsatt för hårt motstånd. Det höjer motivationen att bidra ekonomiskt till kampanjen.

Redaktören Alexandra B Stoddard på nyhetssiten RealClearPolitics skriver i Dems Beware — the RNC Is Crushing It:

”Hotet om riksrätt har blivit en välsignelse för republikanskt valinsamlingsarbete och gräsrotsengagemang. Sedan kongressen startade förberedelser för att undersöka om riksrättsåtal ska väckas har Republikanerna lagt ut 10 miljoner dollar bara de första veckorna i oktober på annonser och TV-reklam och man har genomfört 60 event i jämna valdistrikt där demokraterna innehar mandatet i representanthuset, senaten eller som guvernör.”

Budskapet varierar. Till villaägarna i förorterna som anser Trump vulgär i sitt språkbruk är budkapet: “Ni har det bättre nu än för fyra år sedan – det är tack vare Trump”. Till andra väljare handlar budskapet om migration, sociala frågor eller som för kristna spansktalande om tro, familj och utbildning.

Mobilisering avgör presidentval i USA

Det framkommer sällan i svenska medier att amerikanska valrörelser i mycket hög grad handlar om lokalt arbete, eftersom den kanske viktigaste aspekten är att få väljarna att verkligen gå till valurnorna på valdagen. Valdeltagandet i USA är ungefär som i EU-valen, vilket gör mobilisering helt avgörande. Det parti som får ”sina” sympatisörer att gå till vallokalen vinner.

Presidentval i USA är inte heller en ”folkomröstning” om sittande president som det ofta heter i svenska medier. Nej, det är (som nu inför 2020) en fråga om utmanaren är bättre än sittande president, eller (som det var 2016) vem av de två kandidaterna som bäst representerar folket och blir starkast företrädare för Amerika.

Om Demokraterna utser en vänsterradikal presidentkandidat, vilket en hel del talar för i nuläget, kommer amerikanska folket att avgöra om man vill flytta mycket mer makt till politikerna (något som hittills ansetts oamerikanskt) eller om man ändå inte ska återvälja Trump som utsett över hundra konservativa federala domare som har stor makt i uttolkningen av konstitutionen och relationen mellan medborgarnas frihet och statens överhöghet.