Redan har vänsterns megafoner spridit konspirationsteorier som ska sänka Nyamko Sabuni, även om hon ännu inte är vald till L-ledare. Det är ett tecken på hur mycket som står på spel.

Normalt borde intresset vara lågt när ett litet, litet parti som kanske åker ur riksdagen i nästa val utser ny partiledare. Men som Samtiden tidigare skrivit, är den överraskande starka medlemsuppslutningen bakom Nyamko Sabuni ett tecken på att marken börjar gunga under Stefan Löfven och hela Socialdemokratins maktapparat.

Med Erik Ullenhag hade L varit ett snällt och lydigt stödparti åt S-etablissemanget. När nu plötsligt och helt otippat en person med integritet och vilja att diskutera problem på riktigt dyker upp och ser ut att ta ordförandeklubban i Liberalerna, sprider sig paniken.

Vänsterliberaler har redan börjat sprida konspirationsteorier om att partiledarvalet är köpt av konsulter, och dessa konsulter ska ha manipulerat L-medlemmarna att rösta på Sabuni. Påståendena är lika löjliga som ologiska. Men namnkunniga S-megafoner har på sociala medier gjort allt för att få stor spridning på dessa hatkonspirationer mot Sabuni.

De är inte förvånande. Ytterst står regeringsmakten på spel. Och regeringsmakten är det enda som håller ihop S-rörelsen. Skulle partiet tvingas i opposition kan det falla sönder i sina beståndsdelar.

Det är ju Centerpartiet och Liberalerna som räddat Stefan Löfven och Socialdemokratin genom att skänka dem regeringsmakten och alla de välavlönade tjänster i staten som detta medför.

Man kommer att göra allt för att försöka klamra sig fast vid taburetterna.

Om Sabuni inte haft den bakgrund hon har, hade hon säkert redan varit stämplad som rasist av S och därmed också av etablissemangsmedierna.

Därför måste Nyamko Sabuni förstå och förbereda sig på att hon kommer att få hela regeringsmakten och de flesta etablissemang emot sig. De kommer att göra allt för att fälla henne och garantera att L förblir snälla, lydiga och ofarliga.

Hon får inte ställa upp på intervjuer som den med Expressen, och därmed låta andra stöpa hennes uttalanden i så ogynnsam dager som möjligt.

För att behålla initiativet över sammanhanget för analysen i känsliga och kontroversiella frågor måste hon ha järnkoll på var och hur hon ger spridning för budskapet.

Politiker som försöka ta tillbaka sådant som medierna fått möjlighet att stöpa i egen vinklad inramning, är illa ute. Deras förtroende försvagas eftersom det framstår som att de backar, vacklar och velar. Även om de inte gjort det.

Det kan vara en svår omställning för Sabuni. Med sin personliga bakgrund och som L-partist har hon kunnat se medieeliterna som vänner. Nu när den socialdemokratiska maktmaskinen är ute efter henne, kommer de att vara hennes fiender.

Uppdraget som L-ledare är inte enkelt. Huvudprognosen är att partiet åker ur riksdagen 2022. Det finns inte plats för ett socialliberalt parti som inte har någon egen politisk profil som betyder något för väljarna. Att vara för euro och Nato är inte direkt valvinnande. L-väljare kan rösta på M eller C.

Men om Sabuni får utdelning på sin outsiderprofil, lyckas formulera tydliga budskap i den känsliga migrationspolitiken som ligger i linje med den stora folkmajoritet som vill se minskad invandring, då kan hon lyfta partiet över fyraprocentsspärren.

Och så länge partiet är kvar i riksdagen har det makten att – nästan – dra proppen ur för S-regeringen. Utan stöd från L, har regeringssidan precis de 175 mandat som ger majoritet i riksdagen. Men då får inte en enda ledamot vara borta.

(Det som grämde mig mest i rösträkningen efter riksdagsvalet var att sista mandatet, som ibland tillföll SD och ibland C, till slut landade hos C. Hade det gått till SD, hade både C och L krävts för att S skulle kunna bilda regering, nu behövs inte L i teorin.)

Vill Sabuni, kan hon återupprätta något av tilltron till ett borgerligt alternativ. M, KD och L skulle kunna bli mer trygga tillsammans och därmed våga utmana de rödgröna i migrationspolitiken. De skulle också kunna våga prata med SD.

Inga stordåd behövs. Men för borgerliga har det visat sig vara ett oöverkomligt hinder att tala med andra folkvalda så länge S mullrar. Man har saknat integritet att handla efter eget huvud. I bästa fall kan Sabuni hjälpa de borgerliga att våga agera utan att först lyssna på S.