Vill du slippa Reinfeldt? Rösta på SD!

Fredrik Reinfeldt är inte bara ett namn. Han är ett varningstecken. En påminnelse om vad som händer när Moderaterna tror att de kan vinna val genom att bli lite mer som Socialdemokraterna, lite mer öppna, lite mer ”moderna” och betydligt mer blåögda inför verkligheten.

Under Reinfeldts tid förvandlades Moderaterna från ett parti som en gång talade om ansvar, ordning och nationell sammanhållning till en maskin för massinvandring, mångkulturell romantik och moraliserande över dem som vågade ställa frågor. ”Öppna era hjärtan” var inte bara en fras. Det var en politik som lade grunden för de parallellsamhällen, den ökade kriminaliteten och den växande misstron som vi fortfarande betalar priset för.

Det var vänsterliberalism i blå kostym, och den kostade Sverige dyrt. Nu finns risken att det händer igen. Moderaterna är ett parti som historiskt sett har en imponerande förmåga att svänga med vinden. När opinionen kräver stramhet låter de strama. När det blåser åt det mer behagliga hållet, när debatten handlar om att ”inte splittra” eller att ”inte låta SD diktera agendan”, då börjar de mjukna.

Då kommer de där signalerna om att man måste vara mer ”konstruktiv”, mer ”samarbetsinriktad”, mer beredd att kompromissa bort det som faktiskt fungerar. Det är då Reinfeldt-spöket börjar vandra igen.Utan ett starkt Sverigedemokraterna finns det ingen kraft som håller Moderaterna på plats. Det är den enkla, obehagliga sanningen. SD är inte bara ett parti bland andra. De är den nödvändiga motvikten. De är den politiska realiteten som tvingar Moderaterna att hålla huvudet kallt när det gäller migration, brott och kulturell sammanhållning.

Utan SD:s starka mandat blir det lättare för de inom Moderaterna som fortfarande drömmer om att bli omtyckta av Dagens Nyheter och den kulturella överheten att ta över. Rösta därför inte på Moderaterna i hopp om att de ska stå stadiga på egen hand. De har visat tidigare att de inte alltid gör det. Rösta på SD för att se till att Moderaterna inte får chansen att glida tillbaka in i den vänsterliberala dimman.

Ett starkt SD är inte ett hot mot ett borgerligt regeringsinnehav. Det är förutsättningen för att det ska bli något mer än bara en ny version av Reinfeldts experiment.Vill du ha en höger som faktiskt är höger? Vill du slippa höra samma gamla fraser om öppna hjärtan medan verkligheten rullar på utanför?

Då är valet enkelt. Rösta så att Moderaterna inte får chansen att bli Reinfeldt igen. Rösta på SD.