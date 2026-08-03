Migrantinvasionen i Ceuta avslöjar sossarnas sanna migrationspolitik

Efter veckans plötsliga landstigning av 60 000 unga män i spanska staden Ceuta är paniken stor bland de svenska Socialdemokraterna. Den kunde inte ha kommit mer olägligt med tanke på valet om knappt 6 veckor. Socialdemokraterna har i det längsta försökt måla upp bilden av sig själva som partiet som står för stram migrationspolitik. Men när det hände föll den illusionen. Den blev heller inte bättre av att två av deras tilltänkta regeringskollegor återigen visade att de är av en helt annan uppfattning. Och alla vet, sedan tidigare, att migrationspolitiken inte är någon helig ko för Socialdemokraterna. Vinner S valet får den strama migrationspolitiken stryka på foten, precis som 2018 och 2022. Då blir det återigen V och MP som bestämmer över migrationspolitiken.

Efter de uppskakande bilderna med massvis av unga nordafrikanska män som vadade in på de spanska stränderna var migrationsminister Johan Forsell snabbt ute och meddelade att ingen var välkommen till Sverige. Miljöpartiet och dess migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen blev mäkta upprörda över Forsells uttalande. Det visar på ”väldigt obefintlig empati”, sa hon till Expressen.

Även Vänsterpartiet, det andra partiet som Socialdemokraterna planerar att regera ihop med ifall det blir valvinst, har lovordat Spaniens politik. Nooshi Dadgostar har uttryckt att Spanien är ett socialistiskt föredöme. Förutom höjda bidrag, höjda skatter och minskad arbetstid har den spanska regeringen även infört en flyktingamnesti. En halv miljon illegala invandrare väntades ansöka om uppehållstillstånd via denna amnesti. Siffran blev långt över en miljon människor – en siffra som lär öka med den senaste tidens invasion.

Magdalena Andersson besökte Spanien och dess president Pedro Sánchez i våras, precis samtidigt som landet hade öppnat upp för denna beryktade amnesti. Men någon kritik mot detta kontroversiella beslut framförde hon inte, trots att en sådan amnesti riskerar att få direkta konsekvenser för Sverige som en del av EU. Att hon kan träffa Spaniens president utan att samtala om en så viktig fråga talar för att hon inte anser att den är särskilt viktig. Migrationspolitik är inget som Andersson vill kämpa hårt för. Så stram är alltså inte Anderssons migrationspolitik.

Inte heller Morgan Johansson ger uttryck för att han bryr sig om vad som egentligen händer i Spanien. Stram migrationspolitik är, enligt honom, inget att kämpa för. Istället för att vända sig till sina spanska socialdemokratiska kollegor och ifrågasätta deras flyktingamnesti kritiserar han Sveriges statsminister! Johansson tycker att Kristersson går för hårt fram. Det är en ”onödig konflikt” att ta med Spaniens statsminister, skriver han på X. Vidare tycker Johansson att det är EU som ska säkra upp gränserna, inte Spanien, och att det är viktigt att hålla sig till överenskommelsen om att ansvaret för flyktingar som tar sig till Europa ska vara solidariskt. Alltså är han och hans parti beredda att ta det solidariska ”ansvaret” för de nordafrikanska männen. Tydligt är att även Johanssons strama migrationspolitik snabbt blev en svag migrationspolitik.

Vänstermedia som SVT går nu ut och försöker dämpa vad som faktiskt händer i Ceuta. En rubrik löd: ”Risken att de skulle ta sig vidare är minimal.” De hävdar att ”de flesta” har återvänt, trots att filmer på sociala medier visar något annat. SVT lyfter gärna fram antalet som har drunknat, men nämner inget om att affärer har plundrats, att invånare i Ceuta har blivit rånade, eller att människor till och med blivit attackerade. 16-åriga Abil blir intervjuad och får berätta vilket dåligt liv han hade i Marocko, medan spanjorernas skräck inte återges alls.

På vänstersidan ser vi återkommande samma hållning. Sympati och empati riktas utåt, över landsgränsen. Svenskar behöver aldrig skyddas. Sverige ska istället skydda andra länders medborgare – i det här fallet unga nordafrikanska män. Det är en omvänd ordning som partierna på vänsterkanten predikar, där Sverige och svenskarna alltid kommer i sista hand.

Migrantinvasionen på Spaniens stränder är en försmak på hur kaotisk den svenska migrationspolitiken kommer att bli ifall vänstern vinner valet. Det har händelserna i Ceuta visat.