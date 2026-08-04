Christoffer Jonsson: Elaf Ali sprider konspirationsteorier

Sommarprataren och journalisten Elaf Ali, som länge varit en profil hos SVT, har de senaste åren hamnat i blåsväder för sina mycket absurda uttalanden rörande islamism och Israel. Kring dessa frågor har Elaf Ali uppvisat en närmast besatthet där den ena frågan ska förminskas och den andra överdrivas kraftigt.

I ett inlägg på Instagram skriver Ali: ”Till judar som ’inte gillar Netanyahu, men älskar Israel’. Tror ni på riktigt att Netanyahu är problemet? Hela staten är grundad av nationalistiska terrorister. Jag har en judisk kompis som vägrade läsa det jag skickade henne om Nakban 1948. Vissa vill hellre tro på bilden att de bara är trygga i Israel trots att judar lever tryggt i alla länder i hela världen. De väljer okunskap och tystnad framför att stå upp för mänskliga rättigheter. Men 27 januari ska de påminna om Förintelsen och berätta om hur viktigt det är att vi inte glömmer.”

I hennes inlägg avkräver hon judar att ta avstånd från den judiska staten Israel och skryter om hur hon läxar upp sin judiska kompis om Israel. Förutom att Elaf Ali är en mycket dålig vän till sin judiska kompis, skambelägger hon dem som vill uppmärksamma Förintelsen, bara för att de inte vill uppmärksamma det som Elaf anser är folkmord i Gaza.

Källan Ali använder i flera inlägg om Israel är David Spevak, en självutnämnd antisionist som likställer sionister med nazister och som kände en lättnad över att Israel bombades av islamister. Ett inlägg från Spevak som Ali spridit handlar om att den amerikansk-israeliska lobbyorganisationen AIPAC köper amerikanska val och förstör för andra politiska kandidater. Man kan tycka att en journalist borde vara mer noggrann med vilka källor hon använder, men i Elaf Alis fall trumfar ideologin objektiviteten.

Rörande islamismen gjorde Ali ett märkligt uttalande där hon kritiserade att de tyska myndigheterna stämplade terrorattacker mot Pride i Berlin som en islamistisk attack. I samma inlägg började hon genast förflytta fokus från den islamistiska attacken och jämförde det med frågan om Israels krigföring är ”judiska terrorattacker” och spred anklagelser om att Israel utpressar homosexuella palestinier genom Grindr.

För att spinna vidare på det islamistiska terrordådet i Berlin ville Elaf Ali lära sina följare om Islamiska staten, som den misstänkte gärningsmannen tidigare haft kopplingar till. I inlägget berättar Ali att Islamiska staten nästan enbart krigar i muslimska länder, vilket hon använder som argument för att IS inte bryr sig om muslimer. Det stämmer delvis vad hon säger, eftersom IS bryr sig enbart om dem som delar samma uppfattning som de själva. Men hennes argument att IS bara krigar i muslimska länder är falskt.

Mellan 2010 och 2020 skedde en rad attacker som begicks av IS-celler. Islamiska staten satte stor skräck i hela den europeiska befolkningen när terrorattackerna bara blev grövre och grövre, som exempelvis bombningen av Ariana Grandes konsert i Manchester, massakern i de olika stadsdelarna i Paris och bombningarna av Bryssels flygplats och tågstation.

Samtliga attacker begångna i Islamiska statens namn har skördat många européers liv, men dessa tycks Elaf Ali inte bry sig om när hon reducerar terrorgruppens aktioner till Mellanöstern. Problematiken är dock inte att Elaf Ali uttrycker sig såhär, det är hennes grundläggande rättighet i enlighet med yttrandefriheten.

Utan problematiken är hur hennes uttalanden legitimeras när hon fortsätter att hyllas av Public Service och delar av journalistkåren samt fick under sommaren sommarprata.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson