Carl Eos: Vänsterpartiet är proppfullt av terrorhyllare

Vänsterpartiets riksdagsgrupp och EU-parlamentariker skickade i december 2025 solidaritetsbrev till fängslade palestinier. Bland mottagarna fanns personer dömda för självmordsbombningar där spädbarn och civila dödades samt en man som kidnappat och mördat en 19-årig israelisk värnpliktig. En ledamot hyllade en terrorists mod och förklarade att hans kamp också är partiets.

Detta är bara det senaste i en lång rad avslöjanden. I juni 2026 granskade Expressen Vänsterpartiets kandidatlistor och fann omkring 25 personer som firat Hamas massaker den 7 oktober 2023, hyllat terrororganisationer eller spridit antisemitism. Flera deltog i manifestationer där godis delades ut, barn kläddes i militärkläder och slagord om självmordsoperationer skanderades. Över 20 kandidater ströks från listorna.

En kandidat i Karlskrona har under många år öppet stött al-Qaida, Hamas, Hizbollah och PFLP och kallat en självmordsbombare heroisk. Partiledningen skyller på brister i lokal kontroll och kallar det en handfull avvikare. Mönstret är emellertid tydligt och återkommer gång på gång.

När både riksdagsledamöter och lokala kandidater systematiskt hyllar terrorister och mördare kan det inte längre avfärdas som enstaka misstag. Det handlar om en ideologisk acceptans för våld mot civila.

Magdalena Andersson vill regera med detta parti. Frågan måste ställas om inte hela Vänsterpartiet snart bör betraktas som en potentiell terrororganisation när terrorromantik och stöd till dömda mördare blivit ett återkommande inslag i dess verksamhet.