SVT & Svenska Filminstitutet lanserar SD”komedi” två veckor före valet

Drygt två veckor före valet, den 28 augusti 2026, har filmen ”Flaggan” biopremiär. Det är en film som utannonseras som en ”komedifilm”. Handlingen sägs vara att det är två unga sverigedemokrater som under valnatten 2010 försöker hänga upp en stor svensk flagga på Rinkeby torg. Bakom filmen står inga mindre än, trumvirvel, bl a Svenska Filminstitutet och SVT. Det gör att man redan nu kan ana vad det roliga är. Filmsajten MovieZine skriver att det är en ”skruvad komedi” som ”driver med sverigedemokrater”.

Kul att det görs komedier. Skratt förlänger livet som det heter. Men tidpunkten för premiären och vilka som finansiellt står bakom filmen bör starkt ifrågasättas. Hade filmen inte haft en politisk poäng, som företrädare för filmen också säger att den har, där antagligen SD-företrädare förlöjligas, hade datumet förmodligen varit ett annat. Att lägga den två veckor före valet är självfallet noga uttänkt: tillräckligt lång tid för att bli opinionsbildande, en snackis och en film som kan inverka direkt på valutgången. Vem vill gå och lägga sin röst på ett parti vars företrädare filmatiserats som fåntrattar? Samtidigt är det tillräckligt kort tid för att eventuella rättsliga följder ska hinna verka. Visserligen lär det bli få av sådana eftersom några mer omfattande rättsliga verktyg saknas, men själva diskussionen kan ändå få en dämpande effekt – något SF och SVT förstås vill slippa.

Avsändarna av filmen och valet av premiärdatum väcker snarare frågor om moral och vad som är demokratiskt sunt: huruvida en statsfinansierad institution som Svenska Filminstitutet ska medverka till politiska inlagor, vilket de själva skriver i sina dokument att de inte bör göra. Som av en slump gör de undantag från sina egna riktlinjer när det är valår. Att marknadsföra filmen som en komedi gör att den får konstnärshöjd, vilket innebär att den blir svårare att kritisera. Det armslånga avståndet mellan politik och kultur, som de flesta kulturföreträdare så ofta lyfter som fundamentalt viktigt för kulturens överlevnad, är under valåret 2026 nu helt bortblåst. Politik och kultur ska nu helt plötsligt få kroka arm.

SVT:s roll i det hela är också ytterst tveksam. Det sakliga och opartiska lagkravet som SVT har som grund för sitt sändningstillstånd försvinner så snart komedivinjetten sätts på. Det värsta som kan hända för SVT:s del är en prick av Granskningsnämnden. Fast skulle det ske är det långt efter valdagen. Det bästa som kan hända för SVT är att vänstern vinner valet så anslagen kan höjas igen. Med andra ord, SVT har inget att förlora på att satsa en rejäl slant på en film där vänsterns största motståndare hånas.

Valet av regissör Michael Lindgren vittnar om att det kan bli en kul film. Lindgren är känd för bland annat Grotesco, Svenska Nyheter, Herr Talman och IFS (invandrare för svenskar). Däremot är valet av en av huvudrollsinnehavarna, Noel Flike från Hov1, problematiskt. I en podd från 2017 berättade Flike vad han tycker om SD. ”Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Punkt. Dom har ju liksom folk i deras parti som offentligt och stolt uttrycker sina vidriga åsikter”, sa Flike. Skådespelaren som nu ska spela en av de två unga sverigedemokraterna i ”Flaggan” har alltså redan, offentligt och i eget namn, gjort klart vad han tycker om partiet han gör ”komedi” om.

Ska man se filmen? Ja, kanske. Men i så fall efter valet – när SVT sänder den så du slipper betala dubbelt för att se den.