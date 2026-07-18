S säger nej till att avskaffa mängdrabatten på brott: ”För dyrt”

Om en månad kommer riksdagen att rösta för att systemet med straffrabatter när någon begår flera våldtäkter och andra grova brott ska plockas bort. Men Socialdemokraterna kommer att rösta nej. Det är för dyrt, säger S som hävdar att det kommer att kosta 40 miljarder kronor att sätta fler i fängelse under längre tid. Det är för mycket pengar, menar Socialdemokraterna. Det är bättre och billigare, enligt S, att låta serievåldtäktsmän släppas fria.

Man kan undra hur Socialdemokraterna tänker, hur de räknar och hur de värdesätter liv. Att öka tryggheten och säkerheten skulle enligt S sätt att räkna kosta varje svensk knappt 4 000 kr. Det är det inte värt, enligt Socialdemokraterna.

Men att kravlöst betala 240 miljarder om året för att underhålla och försörja utanförskapet – de som inte vill anstränga sig och jobba och därmed bidra till Sveriges välfärd – det går bra. Att ge bidrag och sjukvård till alla som befinner sig i Sverige, även till dem som inte har rätt att vistas i landet, går bra. Att skicka så kallat bistånd till andra länder för 44 miljarder går också bra. Men att säkerställa att människor i Sverige får en tryggare tillvaro får inte kosta 40 miljarder.

Dagens straffrabattsregler innebär t ex att en våldtäktsman får 66 procent straffrabatt på våldtäkt nummer två och 83 procent rabatt på våldtäkt nummer tre. Det gör att den grövsta våldtäkten inte ens leder till maxstraffet på straffskalan. Det betyder att en person som döms för grov våldtäkt, pensionärsbedrägeri och grov misshandel får 12,5 år i fängelse med Tidöregeringens politik och 3,4 år i fängelse med Socialdemokraternas politik.

Ett annat argument från S är att det saknas fängelseplatser, något Socialdemokraterna anför trots att regeringen nyss har löst problemet med överfulla fängelser genom att skriva kontrakt med fängelser utomlands. Inom kort flyttas 600 av dagens fängelseintagna till Estland.

Politik handlar alltid om ekonomiska prioriteringar. Det är ständiga värderingsval och överväganden. Antingen ställer man sig på brottsoffrens sida, eller så värnar man om gärningsmännen. S har här gjort sitt uttryckliga val. De går gärningsmännens ärende. Landets säkerhet och trygghet har ett pris. För S ligger det långt under 40 miljarder kronor. Det är den tydliga slutsatsen, och de skäms inte över det. I en debattartikel går Socialdemokraternas tilltänkta justitieminister Teresa Carvalho ut och frankt konstaterar att slopa straffrabatten är för dyrt. Det är en ”hisnande kostnad”, konstaterar hon. Alltså, om en månad ska varje socialdemokratisk ledamot resa sig i kammaren och rösta för att våldtäktsmän ska fortsätta få rabatt på det andra, tredje, fjärde och kanske till och med femte offret – för att samhället ska spara pengar. Det är sensmoralen som vittnar om vilket genomruttet parti Socialdemokraterna är.

Vinner S valet lever det obskyra systemet med straffrabatt vidare – även om den nuvarande regeringen lyckas få igenom sitt förslag i riksdagen. Det blir nästa regering som avgör när avskaffandet faktiskt ska genomföras. Och som Teresa Carvalho själv förutspår blir det då först år 2040 – eftersom Socialdemokraterna kommer att se till att det blir så.