S ljuger om arbetslösheten – igen

100 000 fler arbetslösa. Näst högst ungdomsarbetslöshet i EU. Hur många gånger har vi inte hört dessa påståenden, som har kommit att bli Socialdemokraternas och ungdomsförbundet SSU:s främsta slagord inför valet? Men stämmer det? Nej, så klart inte – precis som mycket annat när Socialdemokraterna är ute och pratar.

Så fort det är val, och Socialdemokraterna inte sitter vid makten, är det just ungdomsarbetslösheten de gärna lyfter fram. Det beror på att den är statistiskt tacksam. Bakom den svenska statistiken döljer sig nämligen en annan sanning än den S vill visa upp. SSU och andra får det att låta som om Sverige har den högsta ungdomsarbetslösheten, eller näst högsta arbetslösheten i EU, för att inte säga i världen. Som att mer än varannan ungdom i Sverige går och slår dank.

Men det är inte sant. I statistiken räknas alla gymnasieungdomar med sommarlov in. Har de sökt ett tillfälligt jobb räknas de som arbetslösa. Studenter som redan fått jobb, men som ska tillträda sin anställning senare, räknas också som arbetslösa. Detsamma gäller universitetsstudenter som söker extrajobb vid sidan av studierna. Räknar man bort unga som studerar försvinner cirka 80 procent av den så kallade ungdomsarbetslösheten.

Att S förvränger och låtsas inte veta vad som ligger bakom siffrorna har hänt förr. Inför valet 2014 visade Folkpartiet, dagens Liberalerna, att över 80 procent av de ”arbetslösa” studerande ungdomarna bara sökte sommar- eller extrajobb, och att över 90 procent av dem själva inte såg sig som arbetslösa. Men S satt i opposition och låtsades inte förstå. De hävdade då som nu att ungdomsarbetslösheten var ett stort problem.

Verkligheten är snarare att Sverige har en positiv utveckling av ungdomsarbetslösheten. Den minskar, och har gjort så sedan 2005. Den har halverats under de senaste 20 åren och ligger på en av de lägsta nivåerna i EU. Men det är knappast något S eller SSU kommer att nämna nu, i opposition. Först den dag de återtar makten lär de basunera ut den låga ungdomsarbetslösheten som sin egen förtjänst.

Skälet till att det nu också finns ”100 000 fler arbetslösa” i Sverige känner Socialdemokraterna mycket väl till. Det beror inte på regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik. Det beror enbart på att befolkningen och arbetskraftsutbudet har ökat, till följd av den historiskt höga invandringen av lågutbildade, en utveckling som den svenska arbetsmarknaden aldrig efterfrågat.

Därutöver beror det också på att fler syns i statistiken, som den förra regeringen försökte dölja med så kallade låtsasjobb, betalda av staten, och andra misslyckade integrationsprojekt. Den typen av låtsasjobb har den sittande regeringen fasat ut. I stället har det satsats på en jobbpolitik som bygger på riktiga jobb, där vägen går från bidrag till arbete och där det ska löna sig att jobba.

Så när Socialdemokraterna ropar om 100 000 fler arbetslösa och en hög ungdomsarbetslöshet är det inte ett larm om Sveriges misslyckande. Det är snarare ett eko av deras egen politik. Samma parti som en gång välkomnade massinvandringen, trots att de visste att den skulle leda till stor arbetslöshet, bygger nu sin valretorik på ett facit de själva varit med och skapat. Och de siffror som faktiskt är positiva, som den låga ungdomsarbetslösheten, väljer S att tiga om. Det är inget annat än ruffel och båg, det som Socialdemokraterna håller på med.