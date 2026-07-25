Med S-politik blir 10 av 10 fattigare

Nio av tio kommer att få det ekonomiskt bättre med Socialdemokraternas politik. Det hävdar Socialdemokraterna. Men det är båg, konstaterar Expressens Lydia Wålsten, som har tittat närmare på siffrorna bakom S tyngsta valbudskap.

Det var Socialdemokraterna själva som beställde uppdraget hos Riksdagens utredningstjänst (RUT) att räkna på vad genomsnittssvensken tjänar på en S-seger. Men sossarnas främsta vallöfte om att införa en bolåneskatt är inte med i beräkningen. Och inte heller vänsterpartiernas övriga skattehöjningar på totalt 145 miljarder kronor(!).

Och det stannar inte där. Effekterna på den inhemska ekonomin saknas. Tillväxtstagnationen av skattechocken saknas. De minskade investeringarna, när pengarna i stället ska finansiera S bidragspolitik, saknas. Den hämmade förmågan hos företag att växa och anställa saknas också.

För det är inte RUT:s jobb att räkna på vad socialistisk politik kostar i tillväxt. Och det är inte RUT:s jobb att kolla om S politik ens är finansierad på sikt. Resultatet är siffror utan verklighetsförankring, siffror som inte har något med socialismens faktiska pris för svensk ekonomi att göra.

Utan bolåneskatten är RUT-siffran som är ett av S främsta vallöfte helt irrelevant. För en familj som har cirka 3 miljoner kronor i bolån kommer räntekostnaderna att öka med 7 000 kronor om året efter S bankskatt. Cirka 40 % av alla hushåll har någon form av bolån. Det berör cirka fyra miljoner människor. Det är massor av människor som blir påverkade när Socialdemokraterna planerar att ta mer pengar från varje svenskt hushåll som har lån på sin bostad.

Det är anmärkningsvärt att S kan basunera ut ett falskt valbudskap. Dels för att de kommer undan med det så enkelt (endast Expressen har ifrågasatt det). Och dels för att de har skamlösheten att göra det. Skulle M gå ut och hävda att 9 av 10 blir fattigare av S politik, ett påstående som faktiskt ligger närmare sanningen än S eget valbudskap, skulle det bli ett himla liv. Få medieaktörer hade låtit det passera. Men ett S-märkt falsarium låter media få vingar.

Sanningen är att de enda som möjligtvis kommer att bli rikare med S politik är bidragstagarna. 9 av 10 bidragstagare kommer att få mer i plånboken om S vinner valet. ”Jobba mindre, få mer pengar” – det är Socialdemokraternas verkliga valbudskap. Det hade varit ärligare om de hade vågat säga det rakt ut.