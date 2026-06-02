Carl Eos: Varför föraktar vänstern arbetslösa?

Carl Eos skrev på sociala medier att han skulle vara med i direktsändning för Riks klockan 09:00 en vardag. Då möttes han av vänsteraktivister som spydde hat över arbetslösa män. Har arbetarrörelsen börjat hata arbetslösa? Var de bara bra att ha så länge de röstade på Socialdemokraterna?

Varje vardag direktsänder Riks vad man kallar ”Morgongänget” klockan 09:00. Eftersom jag skulle delta i detta skrev jag på mina sociala medier att den som vill gärna får titta. Reaktionerna från socialdemokrater och vänstern förvånade mig. En person som tydligen är komiker och kallar sig ”Adidasryttaren” skrev att det är en tid som passar era ”arga och arbetslösa väljare”. Man får anta att han syftar på att Riks publik till del röstar på Sverigedemokraterna.

Signaturen ”Fjortistjej” skriver att sändningstiden är till för ”arbetslösa, lågutbildade män”. Fjortistjejens konto är misstänkt likt ett politiskt fejkkonto från vänster, men oavsett det verkar hon ha missat att man kan se filmer i efterhand. Och även om arbetslösa, med eller utan utbildning, tittar på programmet så är väl det inget fel?

Adidasryttaren heter Kerim Hrustanovic. Han är långt från ensam. Det jag reagerar mest på i de meddelanden som skickats till mig är föraktet som riktas mot arbetslösa, och särskilt arbetslösa män. Jag växte upp i en tid då socialdemokrater och vänstern i allmänhet alltid tog arbetslöshetspolitiken på allvar.

Kanske handlar det om att mycket tyder på att arbetslösa personer i hög utsträckning röstar på Sverigedemokraterna. Det kan inte vänstern stå ut med. Särskilt socialdemokrater vill att de arbetslösa ska rösta på Socialdemokraterna och sen sitta tysta. Och fortsätta vara arbetslösa.

Tidöpartierna har förändrat arbetslöshetsförsäkringen på så sätt att den nu är inkomstbaserad, vilket är klart enklare och mer rättvist. Fler personer kommer omfattas av försäkringen, handläggningstiden blir kortare och taket liksom lägsta nivån i aktivitetsstödet höjs.

Dessutom ser man till att ersättningen som är möjlig att få är högre i början för att sedan trappas ner. Det här sista förstärker arbetslöshetsförsäkringens utformning som omställningsförsäkring. Ingen ska gå arbetslös år ut och år in. Då är något fel i systemet.

Socialdemokraterna försöker framställa dessa förändringar som något fruktansvärt. Det är det inte. I grund och botten är förändringarna bra. Men det som verkligen stör Socialdemokraterna är att arbetslösa svenskar inte längre accepterar att vara röstboskap. De går till Sverigedemokraterna istället.

Det här kan inte maktpartiet Socialdemokraterna stå ut med. Inte heller vänsterdebattörer på nätet klarar av att hantera det. Istället börjar man säga att det är något fel på de arbetslösa.

Men arbetslösa svenskar har rätt. Problemen har skapats av dålig politik. Åtta år av fullständigt galen arbetskraftsinvandring, hundratals miljarder i bistånd som kunnat satsas i Sverige, höga skatter och dåliga villkor för företagande. Dessutom ser även arbetslösa kriminaliteten, och vill ha sänkt matmoms och billigare bensin och diesel.

Detta förakt mot arbetslösa kommer inte gynna vänstern. Det är bättre att de lär sig hantera att folk är kloka nog att vägra vara röstboskap åt Socialdemokraterna.