Torsten Bengtsson: Vänstern står inte på arbetarnas sida

Nej vänstern, högern prioriterar inte rika före välfärd, och nej Moderaterna, Sverigedemokraterna är inte sossar. Mindre renodlat käbbel och mer logik behövs i debatten om svensk skattepolitik och hur den påverkar vår välfärd.

Sverige bör i grunden vara ett land där det lönar sig att arbeta för en stark välfärd. Ett land där arbete lönar sig och människor jobbar ihop skapar enighet och en gemensam strävan. Socialdemokraterna hävdar att de är ett välfärdsparti, vilket inte längre stämmer. För en stark välfärd behöver vi människor som arbetar och bidrar. Sverigedemokraterna är det enda riksdagspartiet som alltid varit för en stram och kravbaserad migrations- och integrationspolitik. Det har varken Moderaterna eller Socialdemokraterna varit, vilket urholkat Sveriges välfärd samt har bidragit till att vi idag har hundratusentals arbetslösa invandrare i Sverige som dagligen kostar välfärden pengar. Vi har haft en kravlös migrationspolitik där människor som kommit hit har kunnat försörja sig på bidragspengar utan krav på arbete. Det ändrar nu Sverigedemokraterna och regeringen på nu genom att man ska behöva kvalificera sig till välfärden om man kommer till Sverige. Du behöver bo eller arbeta minst 5 år i landet för att få full tillgång till socialförsäkringssystemet, en reform som kommer stärka välfärdens finansiering.

Sveriges skatter behöver sänkas mer. Sänkta skatter skapar incitament för arbete och företagande. Regeringen med SD gör det tydligt att det ska vara mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag, något vänstern än idag inte förstår. Lafferkurvan är en väl använd ekonomisk teori på hur en statskassa drar in mest intäkter relaterat till skattesatsen, en teori som fortfarande är relevant, och enligt den kan Sverige sänka skatten lite till. Självklart kan ett samhälle inte ha noll i skatt. Sverige ska inte vara ett skatteparadis. Samtidigt kan vi sänka skattesatserna för att höja statliga intäkter, vilket syns i företagskulturen i landet. Vi har till exempel låg bolagsskatt och en obefintlig förmögenhetsskatt, något som gynnar våra företag, vilket på lång sikt ger arbetstillfällen landet. Dock har många företag och därmed otaliga arbetstillfällen flyttat från vårt land till följd av höga sosseskatter historiskt sett. När företag flyttar flyttar även skatteintäkter och människor förlorar jobb.

Termen “vanligt folk” diskuteras ofta i svensk politik, och vänstern anklagar ofta högern för att sänka skatten för de rika och glömma “vanligt folk”. Det är anklagelser som är befängda. Tidöpartierna ger idag låg- och medelinkomsttagare i snitt 5000 kr mer i plånboken per år genom ett förstärkt jobbskatteavdrag, något som ger stor effekt i plånboken hos barnfamiljer som kämpar med kostnader till följd av av Socialdemokratisk energipolitik och en orolig omvärld. Vi har även halverat matmomsen och sänkt skatten på drivmedel ytterligare. Med Sverigedemokraterna som styrande efter valet blir tandvården subventionerad till 90% för samtliga åldersgrupper. En historisk satsning. Tidö-regeringen och i synnerhet Sverigedemokraterna står starkt på knegarnas sida, för en nettoinkomst från arbete behöver kunna räcka till. Det ska vara mer lönsamt att arbeta än att försörja sin familj på bidrag om man skulle kunna jobba. Så har det inte riktigt varit, vilket är ett hån mot Sveriges låginkomsttagare.

Det borde vara en självklarhet att människor som kämpar bör bli belönade av det, oavsett om det handlar om en låg- eller höginkomsttagare. Tyvärr har Sveriges migrations- och integrationspolitik misslyckats helt under tidigare S- och M-styren. Däremot finns det perfekta exempel på invandrare som bidrar enormt till vårt land. Exempelvis den iranske kirurgen som dedikerat stora delar av sina ungdomsdagar till att studera till läkare. Detta med låg inkomst under studentåren. Sedan specialutbildade sig denna kirurg för att idag stå och rädda liv på operationsbordet dag efter dag. Ett av de svåraste och tuffaste, samt viktigaste yrkena i vårt samhälle är också ett av de mest beskattade. För när en läkare tjänar runt 100 000 kr brutto i månaden kommer beskattningen på inkomst slå allra hårdast mot den yrkesgruppen, eftersom lönen ligger högt över brytpunkten för statlig inkomstskatt men lågt under den lön som krävs för att kunna spara ihop ett slagkraftigt kapital i Sverige. I Sverige går det i princip bara att bli rik på företagande, arv eller tidigare av att våldta någon (innan Tidö fick en våltäktsman 840 000 kronor för att han var frihetsberövad för länge kopplat till hans ålder). Det ändrar nu Tidöpartierna på.

För ett gemensamt Sverige som bibehåller och utvecklar en stark välfärd så behövs arbetare som arbetar, och arbeten som lönar sig. Oavsett om det handlar om en inkomst på 29 000 kr eller på 200 000 kr i månaden. Vårt land byggs av en gemensam svensk arbetsvilja för vår välfärd, där varje människas arbetsinsats också belönas, för det hänger ihop.

Torsten Bengtsson

Politisk sekreterare SD och medlem i Ungsvenskarna