Torsten Bengtsson: Tillväxt och stabilitet eller fattigdom och instabilitet?

Tidö-samarbetets politik med Sverigedemokraterna i spetsen har gett resultat. Sverige har gått från en av Europas lägsta tillväxtnivåer (2022) till en av Europas högsta. Inflationen har gått ner från 10% till 2%, och svenskar får det betydligt billigare att leva och stärka vår ekonomi. Samtidigt ser vi ett vänsteralternativ som kritiserar allt bra som nu händer. Istället ska skatterna för vanligt folk höjas, och företag och miljardärer ska beskattas tills de inte längre vill vara i Sverige, vilket kommer att föra ut betydligt fler arbetstillfällen ur Sverige. Samtidigt kritiserar man Tidö-samarbetet för hög arbetslöshet och dyra världsmarknadspriser. Som vanligt har svensk vänster noll koll på ekonomi.

Sveriges tillväxt låg 2022 på lite drygt 1%, samtidigt som vi låg på plats 22 i den europeiska tillväxtligan. Prognoser för helåret 2026 tyder på att tillväxten nu kommer landa på över 2%, och vi förväntas landa stabilt på en topp-10-placering i Europa, om inte till och med snudda på topp-5 i ligan.

Samtidigt har vi en inflation som gått ner från ca 10% till ca 2%, något som sticker ut i Europa och som visar på att Sveriges finanspolitik ligger i framkant.

Tecknena är tydliga, Tidö-partierna prioriterar folket, och när folkets ekonomi prioriteras med sänkta skatter på drivmedel och sänkt matmoms ökar också konsumtionen och välståndet. Samt driver man på för höjda jobbskatteavdrag, vilket gett vanliga barnfamiljer tusentals kronor mer i månaden. Genom den politiken ökar köpkraften hos hushåll och ekonomin stärks. Denna enkla princip förstår inte vänstern, eller åtminstone vill de inte förstå. De förespråkar istället höjda skatter och höjda bidrag till allt och alla, något som är djupt skadligt för svensk ekonomi.

Vänstern klagar på att elen är för dyr under nuvarande styre. De har rätt, elen är dyr. Elen är dyr eftersom Socialdemokraterna med sina goda vänner i Miljöpartiet slaktade vår marknad för kärnkraft och aktivt motverkade den energibas som skulle garantera svenska medborgare billig el året runt. Det som Sverige som land en gång byggt upp lade man ner. Det är de konsekvenserna av en vansinnig rödgrön politik vi nu fått lida av. Därför satsar Tidö-partierna stora summor på kärnkraftens återetablering i Sverige. Detta för att göra det billigare och säkrare att få elen till hushåll, företag och välfärden även under vinterhalvåret. Sedan har regeringen även betalat ut flera elstöd. Men för medborgare som kan känna sig trygga när elräkningen kommer behöver Sveriges elpriser vara låga året om, och då behövs kärnkraften. Socialdemokraterna svänger återkommande i frågan, men med en Socialdemokratisk regering har vi ett Miljöparti som kommer sätta käppar i hjulet för kärnkraften, och som kommer sätta Sveriges energiproduktion i ännu större kris. Svenska medborgare, företag och Sveriges säkerhet har inte råd med ett sådant scenario.

Sedan klagar vänstern på arbetslösheten. Den är verklig, men den största faktorn handlar om den vansinniga migrationspolitik som vänsterblocket var högst delaktiga i att driva. När människor med bristande svenskkunskaper, utbildning och god tillgänglighet till svenska bidrag kommer till Sverige, ja då är det klart att arbetsmarknaden har det omöjligt att erbjuda jobb åt alla dessa människor. Om nu vänstern statligt vill skapa jobb, ja då ser vi ökad byråkratisering, ökade skatteslöserier och ökade mängder tjänster som inte fyller en särskild nytta för samhället. Det blir en statlig förlustaffär, vilket drabbar hela samhället.

Det Tidö-partierna nu gör är att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för företag att anställa unga i åldern 19-23, men man ser även över utbildningarnas kompatibilitet med arbetsmarknaden. Idag har vi en arbetsmarknad som har en annan efterfrågan än hur Sveriges arbetskraftsutbud i olika yrkesbranscher ser ut. Det behöver anpassas så att unga kan känna sig säkra på att det finns jobb just för dem.

Sist men inte minst skapar de privata företagen majoriteten av Sveriges jobb. Ca 70% av Sveriges arbetande befolkning jobbar inom privat sektor. Därför är sänkta skatter på varor och tjänster grunden för företagsamhet i Sverige. När vi befinner oss i ett oroligt omvärldsläge är det bra att skatterna sänks på varor som är grunden i marknaden och företagens existens. Vänstern vill höja företagens skatter, vilket snarare kommer få ännu fler att bli arbetslösa.

Vi står inför ett val den 13 september. Antingen väljer man en vänsterregering som höjer skatterna för alla, och som gör det svårare för företagen att skapa arbetstillfällen. En vänsterregering som vill jaga och straffa de företagen som skapar majoriteten av våra arbeten. En vänsterregering som populistiskt lovar ut företagens pengar åt befolkningen för fördelning på kort sikt. Det resulterar endast i ett fattigt Sverige i framtiden, något som kommer att sopa banan med betydligt fler jobb.

Å andra sidan kan vi välja en regering som sänker skatten och ökar välståndet men även livskvaliteten och köpkraften hos Sveriges medborgare. Högerns regeringsunderlag tar hänsyn till lönsamheten i hederligt arbete, och förstår att arbeten skapas av rätt marknadsförutsättningar, inte av kommunistisk planekonomi där jobb bara “skapas”. Med högern och i synnerhet Sverigedemokraterna i spetsen får vi halverad matmoms och den största matprissänkningen på 30 år. Vi får rimliga drivmedelspriser till följd av sänkta sosseskatter, trots ett oroligt omvärldsläge. Vi får en energiproduktion som kommer att ge stabilitet och billiga elräkningar. Vi får ett land där vanligt folk har råd att leva, men även bidra. Då människor får möjligheten att forma sina egna liv stärks samhällets drivkraft, produktion och ekonomi. Det är så vi skapar välstånd för framtiden.

Rösta rätt, inte rött.

Torsten Bengtsson

Politisk sekreterare SD och medlem i Ungsvenskarna