SVT:s ”sanning” rår ingen på

SVT:s verklighet blir Sveriges verklighet. Det beror inte enbart på att de har miljarder i skattepengar bakom sig och råd att göra tjusiga produktioner, utan kanske mer på en lång historik som ensam TV-nyhetsförmedlare som gör att deras ord väger extra tungt i den svenska debatten. Många har under åren försökt lyfta en annan bild, försökt ifrågasätta, men det har varit, och är, i princip omöjligt att stå upp mot det dominerande SVT.

SVT har trots konkurrens fortfarande en unik makt att kunna sätta narrativet för stort som smått i ett helt land. Exemplen har varit många.

Det mest flagranta har gällt invandringen. Den skulle vi älska. Den skulle vi välkomna. Det var ett kompetensregn som kom. Det var något som Sverige absolut behövde. Det var absolut ingenting som skulle eller fick ifrågasättas. Och de som gjorde det var inga att bry sig om. Det var ju ändå mest lågutbildade, korkade människor, fick vi veta, som inte hade förstånd nog att förstå hur bra massinvandringen var för Sverige.

Exakt samma tongångar har SVT förmedlat i energipolitiken. Sol och vind var det enda rätta. Vi skulle klara oss galant utan kärnkraft, den som S och MP monterade ned. Bara vi lärde oss att dammsuga på nätterna och vänja oss vid kalla inomhustemperaturer. Ingenjörer och forskare lyfte flera varnande fingrar. De sa att utan baskraften skulle vi bli tvingade att starta upp kolkraftverken igen. Äsch, de var ju bara klimatförnekare. Inga som bör lyssnas på, sa SVT, och fnissade och fnös åt deras kompetens. Den gröna omställningen fick aldrig kritiseras, var SVT:s huvudregel.

SVT har även lärt oss att bilen är ett oskick, så bensinen får därför vara dyr. Det gör inget. Vi måste rädda klimatet fast vårt land står för 0,1 % av världens CO2-utsläpp. Det går att cykla, har SVT hävdat i många år, även på vintern. Det är bara bättre kläder och fler cykelbanor som krävs, sen kan bilen skrotas.

Men även vid mindre händelser och av mindre betydelse för Sverige som land vill SVT sätta bilden.

Det senaste exemplet är den 130 år gamla Lundsbergs skola, en internatskola i Värmlands skogar som huserar 250 elever. Det finns nog ingen skola som ens kommit i närheten av att vara så hårt granskad som Lundsberg. Men det förtar inte SVT:s intresse. I tre avsnitt lyfter nu SVT en enda elevs mamma. Hon får oemotsagd prata och gråta ut över att hennes son har dömts för misshandel gentemot två år yngre elever. Men det är inte berättelsen som SVT förmedlar. Istället ska vi förstå det omvända, att det är den misshandelsdömda 17 år gamla sonen som är offret. Att det är en pågående process, att fallet ska upp i hovrätten, och att mamman Gunilla von Platen – som har goda ingångar på SVT tack vare sin tidigare roll som ordförande i SVT:s samarbetspartner Svenska filminstitutet – gör allt för att få sin son frikänd i nästa instans, framkommer inte lika tydligt för tittaren. Att mamman har valt att låta sin dotter gå kvar på Lundsberg får tittarna inte heller veta. Bara det i sig skulle nämligen ge en alltför positiv bild av Lundsberg, eller alternativt få tittaren att uppfatta mamman, Gunilla von Platen, som SVT valt att göra tre avsnitt med, som en icke trovärdig och/eller omdömeslös person. Då skulle både programidén och berättelsen falla på sin egen orimlighet.

SVT väljer med andra ord ut de fakta som passar det budskap de vill förmedla. Så gör de i alla sammanhang, oavsett om det handlar om klimatet eller en liten, obetydlig skola i Värmland. Sändningstillståndet kräver att SVT ska vara sakligt och objektivt. Men i de fall SVT inte är det, händer ingenting. En röd prick från granskningsnämnden är det värsta som kan hända. Men det tar SVT så gärna. Huvudsaken är att de får behålla makten att sätta narrativet.

SVT missbrukar sitt sändningstillstånd. SVT:s ideologiska drivkraft är så mycket starkare än deras lust för saklighet och objektivitet. Det sorgliga är att de inte ens skäms över det. De har tagit ett steg över gränsen när de hellre vill vara en propagandamaskin än ett trovärdigt Public Service. Gång på gång visar de att deras ambition är att sätta verkligheten, och då ska de inte längre få ingå i den. Det är hög tid att släcka ner SVT.