SVT/SR, välkomna till verkligheten: Flytta till Kista!

SD:s förslag att flytta Radio- och SVT-huset från Gärdet i Stockholm till Kista är ett genialiskt drag. Det är lättkommunicerat, väcker bred uppmärksamhet och har en stark poäng. För varför ska public service hålla hus på ett av Sveriges absolut dyraste och mest attraktiva bostadslägen? Hade någon annan institution hållit till där hade SVT återkommande påpekat hur fel det var, precis som de gör med Bromma flygplats som de gärna lobbar för att flytta på sig. Även Bromma ligger på attraktiv mark i Stockholm, men är inte i närheten av den potential som SVT-husets tomt har. Rent ideologiskt borde SVT alltså jubla över förslaget. Tycka att det är lysande. Men det gör de inte.

Tystnaden är slående. SVT Nyheter har inte publicerat en enda rad om det. Sveriges Radio har visserligen gjort ett inslag, men inte utan att ställa den ledande frågan om det ”kanske ändå kan finnas en poäng i att en nyhetsredaktion finns centralt, eller?”. Att även public service måste ta sitt samhällsansvar, och i Kista finns det möjlighet att både cykla eller ta tunnelbanan in till stan om det skulle behövas.

För övrigt avböjer både SVT och SR att kommentera förslaget. Det kan tolkas på olika sätt. Men tydligt är att idén inte mottas med stående ovationer av public service-personalen. Det är lätt att ana att de föredrar Karlaplans tunnelbanestation framför Kistas. De agerar här precis som ledande socialdemokrater: de vill gärna lyfta fördelarna med mångkultur men vill inte själva vara en del av den.

Förslaget kan låta kontroversiellt, som något en politiker med avog inställning till public service vräker ur sig. Men planen och hur det ska gå till har redan SD-Stockholms gruppledare Gabriel Kroon slagit fast för Mitti.

I Kista finns gott om tomma lokaler och tryggheten är ett stort problem. Med sin närvaro skulle SVT och SR:s medarbetare kunna vända den utvecklingen, menar Kroon.

— Kanske vi kan göra Kista till ett mediamecka, säger han till Mitti.

Med tanke på SVT:s besparingskrav är det en skandal om de inte tittar närmare på förslaget. Det faller platt att sitta i nyhetssändningar och gråta över regeringens nedskärningar och hota med att det är just nyhetssändningarna som först ska dras in på – inte datingprogrammen eller annat trams – om man samtidigt inte är intresserad av att dra ner kostnadskostymen när chansen ges.

Dessutom är det som händer i och runt Kista betydligt mer representativt för hur Sverige ser ut i dag än vad Östermalm och Karlaplan kan visa upp. Den mångkultur som SVT och SR under många år har predikat som något fantastiskt och berikande för Sverige finns i stor skala i Kista och däromkring. Östermalm borde vara provocerande enhetligt för både SR och SVT-redaktionerna. De borde därför må mycket bättre av att tillbringa sina dagar i Kista istället.

På sociala medier möts förslaget med stort jubel. Ingen tycker idén är vare sig dum eller oberättigad. Det är bara SVT och SR själva som ogillar den. Det säger allt.