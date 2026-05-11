Så bor socialdemokratiska politiker

Socialdemokraterna har gjort ”blandning” till ett politiskt ideal. Efter decennier av misslyckad invandringspolitik vill partiet nu förändra svenska bostadsområden genom politisk styrning. Villaområden ska kompletteras med hyresrätter och människor ska i högre grad bo ”blandat”.

Problemet är bara att nästan ingen faktiskt vill leva så. De flesta föredrar antingen stadsliv med lägenhet eller småhus i lugnare områden. Och inte ens Socialdemokraternas egna politiker lever enligt idealet.

På sajten Stoppa tvångsblandningen granskas hur socialdemokratiska riksdagsledamöter bor. Resultatet är tydligt. De flesta bor i villaområden, småhusområden eller attraktiva medelklassområden. Hela 77 procent i villaområde eller på landsbygd.

Det är egentligen helt naturligt. Barnfamiljer söker trygghet och lugn. Många vill ha bra skolor, ordning och stabilitet. Andra vill bo centralt i stadsmiljö. När människor får välja själva uppstår olika typer av bostadsområden. Så fungerar ett fritt samhälle.

Det märkliga är att Socialdemokraterna samtidigt försöker göra vanliga människors bostadspreferenser till ett politiskt problem. I partiets egna dokument från kongressen slås det fast att områden ska ”blandas” mer genom politiska beslut.

Den moderna socialdemokratiska bostadspolitiken handlar därför allt mindre om att bygga bostäder och allt mer om att förändra hur människor lever. Kommuner ska styra upplåtelseformer och planera fram rätt sorts områden.

Men om blandning nu är så eftersträvansvärt varför väljer då inte socialdemokratiska toppolitiker själva att bo så? Där faller hela projektet ihop. Inte ens de verkar fullt ut tro på idén.

Den verkliga konfliktlinjen går mellan människor som accepterar att folk gör olika livsval och politiker som vill korrigera dessa val genom politiska beslut.

Det finns inget konstigt i att vilja bo i villa, i stad eller i lugna områden med människor man trivs bland. Det är inte ett samhällsproblem. Tvärtom är det positivt att olika typer av bostadsområden får existera.

Och om socialdemokratiska politiker verkligen tycker att blandade områden är överlägsna finns inget som hindrar dem från att själva flytta dit.