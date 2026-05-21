Stoppa integrationslägenheterna – bygg villor

Socialdemokraterna vill göra Sverige till ett socialt experiment. Under fina ord om blandad bebyggelse och ömsesidig integration döljer sig en politik där staten och kommunerna i praktiken ska styra hur människor bor, vilka grannar de ska ha och hur våra bostadsområden ska se ut. Lösningen på segregationen sägs vara integrationslägenheter i villaområden. Men Sverige behöver inte fler politiskt konstruerade experiment. Sverige behöver fler villor.

Det står nu klart att Socialdemokraternas idé om tvångsblandning inte handlar om några olyckliga formuleringar eller missförstånd. Förslagen finns i partiets kongressbeslut och har försvarats av ledande företrädare. Kritiker har pekat på planer för att bygga hyresrätter i etablerade villaområden och använda bostadspolitiken för att förändra befolkningssammansättningen.

Problemet är att Socialdemokraterna angriper symptomen istället för orsakerna. Sverige fick inte segregation för att det finns villaområden. Sverige fick segregation genom decennier av ansvarslös migrationspolitik, misslyckad integration och miljonprogramsområden där bidragsberoende, arbetslöshet och utanförskap tillåtits växa fram. Nu vill samma politiska krafter lösa problemen genom att exportera dem till fler områden.

Här kommer integrationslägenheterna in i bilden. Tanken är att bygga in hyresrätter och tät bebyggelse i trygga villaområden för att socioekonomiskt blanda människor. Men människor väljer villaområden av en anledning. De söker trygghet, lugn och stabilitet för sina barn. Många har arbetat hårt och tagit stora lån för att kunna ge familjen ett bättre liv. Det är inte konstigt att människor reagerar när politiker plötsligt vill använda deras bostadsområden som integrationsverktyg.

Samtidigt finns ett betydligt bättre alternativ. Bygg fler villor och radhus i utsatta områden istället. Där finns nämligen det verkliga problemet. Många invandrartäta områden består nästan enbart av hyresrätter. Den som arbetar, gör klassresor och vill ge sina barn en tryggare miljö flyttar därifrån eftersom alternativen saknas. Resultatet blir att områdena töms på stabila familjer samtidigt som utanförskapet koncentreras ytterligare.

Lösningen borde därför vara självklar. Skapa fler möjligheter till ägande, småhus och långsiktighet i dessa områden. Villaområden fungerar ofta bättre därför att människor äger sina bostäder, investerar i sitt närområde och känner ansvar för platsen där de bor. Det skapar stabilitet och social kontroll. Sverige behöver mer av detta, inte mindre. Och det är precis vad som föreslås av tankesmedjan Oikos.

Att bygga fler småhus i utsatta områden skulle dessutom kunna bidra till att människor som lyckas etablera sig stannar kvar istället för att flytta därifrån så fort de får möjlighet. Det är en politik som bygger på att lyfta områden istället för att förändra fungerande bostadsområden genom social ingenjörskonst.

Socialdemokraternas integrationslägenheter utgår från idén att svenska villaområden är problemet. Men problemet är inte människor som arbetar, tar ansvar och vill bo tryggt. Problemet är att Sverige under lång tid tillåtit framväxten av parallellsamhällen där integrationen misslyckats.

Därför bör Sverige välja en annan väg. Stoppa integrationslägenheterna och bygg villor istället.