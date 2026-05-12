Ska valet 2026 bli pedofil-valet?

Om högern förlorar valet 2026 kan lagändringarna som gör det möjligt att varna grannar för sexualbrottslingar komma att stoppas. Därför kan nästa val avgöra om barns trygghet ska väga tyngre än förövarnas anonymitet.

Om SD-regeringen förlorar valet 2026 riskerar utredningen om att göra det lagligt att varna grannar för sexualbrottslingar att bli meningslös. Socialdemokraterna verkar minst sagt ovilliga att ändra förtalslagstiftningen. Tillsammans med Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet finns en politisk linje där risken att gärningsmannens integritet prioriteras framför brottsoffrens trygghet är överhängande. Det innebär att lagändringar bara kan bli verklighet om högern vinner valet och särskilt om Sverigedemokraterna gör ett starkt resultat.

Personer som försökt varna sina medmänniskor för farliga individer har själva dömts i domstol. Domen mot Dumpens Sara Nilsson blev händelsen som fick svenskarnas tålamod att ta slut. Ingen ska behöva dömas för att hon varnar för farliga män. Även mannen som varnade sina grannar när den nu misstänkta styckmördaren Robin Andersson flyttade in i området dömdes. Budskapet från systemet blir att den som försöker skydda andra riskerar att själv straffas.

Reaktionen från Socialdemokraterna med småpartier har knappast varit en vilja ändra lagen. I stället har socialdemokratiska profiler som Thomas Bodström gått till hårda angrepp mot Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. När konkreta initiativ tas för att stärka brottsoffrens ställning mobiliserar mitten-vänstern motstånd med hänvisning till integritet och rättssäkerhet. Resultatet blir att lagstiftningen i praktiken prioriterarsexualbrottslingars anonymitet mer än barns trygghet.

Detta ser ut att bli en verklig konfliktlinje inför valet 2026. Antingen får Sverige en riksdagsmajoritet som är beredd att ändra lagen så att människor kan varna sina grannar och skydda sina barn. Eller så får vi ännu en mandatperiod där utredningar läggs i byrålådor och där den som slår larm riskerar att själv hamna inför rätta.

För Sverigedemokraterna är frågan central. Partiet har varit drivande i att lyfta behovet av förändrad förtalslagstiftning. Dessutom vill man, inte minst genom att ge polisen nya befogenheter i jakten på sexualbrottslingar, säkerställa att samhället tar problemen på allvar. Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom utredningen som ska ta fram förslag på ändrad förtalslagstiftning, men utan ett starkt Sverigedemokraterna kommer trycket att minska och möjligheten att få igenom verkliga förändringar att försvagas.

Valet 2026 kan därför i praktiken avgöra om Sverige ska fortsätta vara ett land där föräldrar hålls i ovisshet om vilka risker som finns i deras barns närmiljö. Om S, V, C och MP får makten riskerar vi att inget förändras. Om högern vinner och Sverigedemokraterna gör ett starkt val kan lagstiftningen äntligen börja sätta brottsoffren först