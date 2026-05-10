Media blundade: S vill dela ut 100 000 medborgarskap utan säkerhetskontroll

Socialdemokraterna är kassa politiker. Men när det gäller retorik och politisk opinionsbildning är de skickliga. Ta det senaste, kring kvittningsdebaclet i riksdagen. Partiet fick hela Sveriges gammelmedia att titta bort från det väsentliga: att S röstade nej till att 100 000 medborgarskapsansökningar ska prövas enligt de nya, strängare reglerna som träder i kraft den 6 juni. Istället försökte de tvinga igenom så många ansökningar som möjligt enligt de gamla, betydligt mer slapphänta reglerna, där varken vandel, språk eller egenförsörjning krävs. Övergångsregler hade dessutom sannolikt lockat ännu fler att söka medborgarskap i sista minuten. Detta trots att Magdalena Andersson ständigt hävdar att S står för en stram migrationspolitik.

Det är anmärkningsvärt i sig.

Men än värre är det som riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD) lyfter i ett inlägg på X. Vad frågan egentligen handlar om, och som S skickligt har lyckats dölja genom att flytta fokus till det sk kvittningskaoset, är att de rödgröna ville skapa ett snabbspår för 100 000 sökande – trots Säpos varningar! Mattias Karlsson skriver: ”Vi hade verkligen behövt mer diskussion kring detta faktum att hela det rödgröna blocket medvetet valde att ignorera Säpos varningar kring övergångsreglerna. Bakgrunden till denna varning från Säpo var att övergångsreglerna skulle försvåra för säkerhetstjänsten att hinna granska alla personer som aspirerar på medborgarskap. Det var alltså i praktiken så viktigt för de rödgröna att ordna snabbspår åt 100 000 utlänningar att man var beredd att potentiellt dela ut medborgarskap till ryska spioner och islamistiska terrorsympatisörer.”

Detta är anmärkningsvärt, både vad gäller Socialdemokraterna som gång efter annan hävdar att de vill ha en stram migrationspolitik, och mediakårens slapphet. Självfallet borde hela den svenska mediakåren ha granskat vad som faktiskt låg i den andra vågskålen. Vad hade hänt om SD inte hade kallat in två extra ledamöter för att motverka att två vildar (före detta sverigedemokrater) försökte ändra ett riksdagsbeslut så att det inte speglade valresultatet? Och när Säpo nu har frånsagt sig ansvaret: Vem skulle då ta ansvar för att dessa 100 000 inte är några kriminella, terrorister eller spioner? Är det Socialdemokraterna? Eller kanske självaste Morgan Johansson? Knappast.

Den kvittningsdiskussion som pågår just nu är också onyanserat ensidig. Vänstern, media inkluderad, får det att låta som om SD begått något regelvidrigt och som om detta aldrig tidigare har skett. Extra löjligt blir det när Socialdemokraterna låtsas vara upprörda. För vi minns alla hur det gick till när Magdalena Andersson skulle bli statsminister. Just det, Socialdemokraterna köpte, bokstavligt talat, vilden Amineh Kakabaveh (fd V) med löfte att ge ca 370 miljoner kronor (av skattebetalarnas pengar!) till det kurdiska partiet PYD. Utan den rösten hade Magdalena Andersson aldrig blivit statsminister.

Sist, men inte minst: det är valår. Det finns goda skäl för de rödgröna att hetsa fram 100 000 nya medborgarskap. Alla som är över 18 år och hinner få sina ansökningar behandlade 30 dagar före valet, när röstlängden fastställs, får också rösträtt. Går man på de gamla reglerna, som S förespråkar, kan många av dessa inte ens svenska, vet ingenting om Sverige, dess historia eller hur samhället är uppbyggt. Ändå ska de få gå och rösta, tycker Socialdemokraterna. Det är inte för Sveriges bästa som Socialdemokraterna väljer ståndpunkt i migrationsfrågan. Det är bara för sitt eget.