DN & Socialdemokraterna enade: tvångsblandningen måste genomföras

DN kampanjar just nu för fullt för Socialdemokraterna. På sin ledarsida förklarar de vad Socialdemokraternas idé om tvångsblandning går ut på. De tonar ner idén avsevärt. Det handlar ”bara” om att S vill ”bygga lite – lite – mer varierat”, hävdar tidningen. S ska bara dutta lite grann, i landets mest lugna villaområden.

I vanlig god ordning har DN tagit fram stora pekpinnen. Ajabaja den som ogillar idén. Diskussionen är märklig, och onödig, tycker DN. Det handlar absolut inte om tvång. Att bygga här och där kan väl knappast betraktas som tvång, försöker DN, och förstärker det med att S har ”inga planer på att auktoritärt flytta på människor” och ”inga förslag på tvång gällande var man får bo”. Något stanna-kvar-tvång finns alltså inte, betonar DN.

Jaha, så lugnande då. Men ack så väl detta resonemang klingar med socialdemokraten Emilia Wikström Melins uttalande i Stockholms regionfullmäktige. Även hon sa att ingen kommer att tvinga någon att flytta. Som av en slump råkar både DN och den socialdemokratiska ledamoten glömma att nämna en väldigt viktig liten detalj. Den om att S har sagt att icke-integrerade invandrare inte ska tillåtas flytta in i utanförskapsområdena. Följdfrågan, var de då ska bo, får alla inblandade att ducka. För det finns bara ett svar – i alla de nybyggda hyreshusen i landets villaområden, så klart. Men det är ändå inget tvång, låter DN-nära/DN-kära hälsa.

Varför Socialdemokraterna har kommit på denna tvångsblandningsidé förklarar DN med segregationen, vilket i sin tur beror på att politikerna har ”misslyckats”. Vilka politiker det är, och i vad de har misslyckats, beskrivs inte. Det ska läsaren antingen veta, eller låta bli att fördjupa sig i. Troligtvis det senare, med tanke på avsändarens politiska färg.

Men raljerandet stannar inte där. DN tycker att människor är missunnsamma som inte vill blandas. Det är de rika som inte vill bo med de fattiga, det är svenskar som inte vill bo tillsammans med invandrare, konstaterar DN föraktfullt.

Så kan man hårdra det. Men man kan också uttrycka det som att de som arbetar och anstränger sig inte ska behöva oroa sig för tryggheten i sitt eget bostadsområde. Att det finns ett egenvärde, både för individen och nationalekonomiskt, i att dela grundläggande värderingar med sina grannar. Det ger lugn, trygghet och harmoni. Utan trygghet ingen tillit, vilket påverkar både produktivitet och företagsamhet. Att varken DN eller S förstår detta är inte underligt. Har de någonsin visat att de greppar värdet av att bevara och värna om svensk kultur?

I praktiken kommer tvångsblandningen att beröra i princip alla lugna och välfungerande bostadsområden i Sverige, något som Tidöpartierna har uppmärksammat. S hade hoppats på en valvinnare, men den kan snarare bli grogrunden till en valförlust. Det är därför DN nu rycker ut i panik.

Det smått komiska är att DN tror att de gör Socialdemokraterna en tjänst genom att skambelägga de som är kritiska. En taktik som vänstern ofta använt sig av. Men här faller den platt. Den skrämmer mer än vad den lugnar. DN-ledarens rubrik är för övrigt malplacerad: ”Vad är det som Moderaterna inte vill blandas med?” är en fråga de borde rikta mot sin egen favorit Magdalena Andersson, som bor precis i den typ av område S nu vill förändra. Varför går de över ån för vatten? Andersson trivs bra där hon bor, har hon sagt. Väntar hon också på tvånget? För inte kan det vara så att hon inte vill bo med fattiga invandrare. Eller?