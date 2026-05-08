Christoffer Jonsson: V vill ge misstänkta terrorfinansiärer frikort

Gaza-flottiljen Global Sumud Flotilla stoppades återigen av israeliska myndigheter innan den nådde Gazaremsan. De allra flesta aktivisterna släpptes direkt, men två aktivister omhändertogs – Thiago Avila och Saif Abu Keshek.

Ett svenskt parti som reagerade starkt på omhändertagandet var Vänsterpartiet. På sociala medier skrev de: ”Saif Abu Keshek och Thiago Avila frihetsberövades av Israel på internationellt vatten utanför Kreta i fredags. De deltog i Global Sumud Flotilla, som försöker bryta Israels olagliga blockad av Gaza. Israel måste omedelbart frige Saif och Thiago och respektera folkrätten.”

Men Vänsterpartiet verkar ha missat eller bortsett från anklagelserna mot aktivisterna i Israel. Avila och Keshek misstänks tillhöra organisationen Popular Conference for Palestinians Abroad (PCPA).

Enligt det amerikanska finansdepartementet, som nyligen sanktionerat organisationen, är PCPA en palestinsk organisation med nära samarbete med Hamas. Organisationen knyter Hamas-tjänstemän till utländska kontakter och skickar finansiella medel till terrorgruppen. Redan 2018 skickade Hamas-ledaren Ismail Haniyeh ett brev där han betonade att PCPA:s aktiviteter måste få internationell uppmärksamhet. PCPA utgjorde kärnan i Hamas propagandastrategi.

”PCPA:s mål, och anledningen till Hamas hemliga kopplingar till organisationen, är att Hamas i hemlighet ska utöka sitt politiska inflytande genom en grupp som påstås representera den palestinska diasporans intressen. PCPA arbetar inte bara med och till stöd för Hamas – den agerar på Hamas begäran. De strategiska och taktiska aspekterna av PCPA:s verksamhet kontrolleras av Hamas genom placering av nyckelpersoner med Hamas-kopplingar i viktiga positioner inom hela organisationen”, skrev finansdepartementet i sin rapport.

Enligt israeliska utrikesdepartementet tillhör inte bara aktivisterna PCPA. Saif Abu Keshek misstänks dessutom ha skickat finansiella medel till Hamas. ”Han (Keshek) arresterades i Egypten och deporterades i juni 2025. Han har också tidigare gripits för förhör i Tunisien i samband med penningtvätt och ekonomiska oegentligheter. Han förs nu till Israel för förhör”, skriver israeliska utrikesdepartementet på sociala medier.

Thiago Avila är heller ingen oskyldig aktivist. Han har öppet propagerat för Hizbollah, deltagit på Hizbollah-ledaren Hassan Nasrallahs begravning och hyllat honom offentligt. Trots detta kräver ett svenskt riksdagsparti som också sitter i Europaparlamentet att Israel omedelbart ska släppa båda individerna. Israel är ett fungerande rättssamhälle och har både rätt och skyldighet att agera mot personer som misstänks bidra till finansieringen av en terrororganisation vars uttalade mål är att utplåna den judiska staten.

Om det vore tvärtom, om högerextrema aktivister misstänktes finansiera högerextrema terrorgrupper och greps av demokratiska myndigheter hade Vänsterpartiet aldrig krävt att de skulle släppas villkorslöst. Frågan till Vänsterpartiet blir därför: Varför ska Avila och Keshek släppas av de israeliska myndigheterna villkorslöst, med tanke på de allvarliga misstankarna?

Vänsterpartiets Israel-hat tycks trumfa sunt förnuft. De ser allt Israel gör som förkastligt och hatet är så starkt att de är villiga att försvara två aktivister som misstänks vara kopplade till en Hamas-styrd organisation, varav en för att ha finansierat Hamas.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson