Christoffer Jonsson: Palestinska staten vill att Israel betalar palestinska terrorister

Palestinska myndigheten på Västbanken är erkänd som den legitima palestinska ledningen, men få vill tala om antisemitismen och avlöningarna till palestinska terrorister, som sker på en systematisk nivå inom organisationen.

Palestinska myndighetens martyrfond, känd som ”pay for slay”-policyn, är ett politiskt beslut av myndigheten att avlöna palestinska medborgare som begått terrordåd mot Israel. Incitamenten från myndigheten har satt igång en miljardindustri som resulterar i upprepade attacker mot det israeliska folket.

På grund av denna policy har Israel dragit in sina bidrag till Mahmoud Abbas administration på Västbanken, vilket gjort honom mycket upprörd. Under ett av Fatahs konferenser erkände Abbas att pengarna bland annat går till palestinska fångar som avtjänar sin tid i israeliskt fängelse.

”Det fortsatta undanhållandet av det palestinska folkets medel, som hittills har överstigit 5 miljarder dollar… och allt detta måste betalas till offentliganställda, till fångar…”

Med Abbas logik vill han att Israel villkorslöst ska betala terrorister som begått fruktansvärda terrordåd mot det israeliska folket. Men logiken inom Abbas administration bottnar i ett starkt judehat där den judiska staten ses som illegitim och där antisemitiska konspirationsteorier fått starkt fäste både inom den palestinska administrationen och befolkningen.

Det finns ett stort antal fall där myndigheten har betalat terrorister just för deras fruktansvärda dåd. Israel växlade ut 250 fångar i oktober 2025 mot 20 gisslan som vid tillfället hölls i Gaza. Palestinska myndigheten gjorde 160 av dessa fångar till miljonärer med sin martyrfond. Tidningen The Jerusalem Post beräknade att myndigheten spenderade nästan tvåhundra miljoner dollar på att avlöna terrorister. Under 7 oktober-attacken eliminerades tusentals palestinska terrorister som invaderade Israel. Bara en vecka senare rapporterade Palestinian Media Watch (PMW) att myndigheten betalade ut nära 3 miljoner dollar till terroristernas familjer.

”Den palestinska myndigheten borde rikta ett stort tack till EU-länderna och Norge, som för närvarande är de största finansiärerna av PA, eftersom PA omöjligt skulle kunna göra dessa terrorbetalningar utan dem. Dessa givarländer gillar att låtsas att det inte är deras pengar som belönar terrorister, men alla vet att PA inte skulle kunna belöna terrorister utan denna generösa utländska finansiering”, skrev PMW i sin rapport.

USA och Israel har med rätta dragit tillbaka sitt stöd till Palestinska myndigheten. Även EU sätter efter flera år av villkorslöst stöd nu press på myndigheten och villkorar stödet med att Abbas avslutar sin policy, som han lovat. Men löften från ledare som Arafat och Abbas tycks inte betyda någonting.

”Vi förstår att en utbetalning nyligen har gjorts till fångarnas familjer, baserat på ett tidigare system. Vi beklagar djupt detta beslut, eftersom det verkar strida mot tidigare tillkännagivanden”, berättade en tjänsteman från EU.

Problemet är inte enbart martyrfonden, utan det palestinska styret i sig. Styret kommer troligen bara att döpa om policyn, medan pengarna fortsätter att betalas ut till terroristerna och deras familjer. Västvärlden vill se en tvåstatslösning men skickar miljarder till ett styre som aktivt avlönar medborgare för att attackera det israeliska folket.

För att korrigera denna naiva politik måste västvärlden dra in det finansiella stödet till Palestinska myndigheten.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson