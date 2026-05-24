Återkalla svenska medborgarskap – bara möjligt om Tidöpartierna vinner valet

I förra veckan fick regeringen igenom det första steget för en grundlagsändring som ska göra det möjligt att återkalla svenska medborgarskap från gängtoppar och andra grovt kriminella. Men Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet röstade nej.

Att inte Socialdemokraterna röstade nej, var bra. Men låt oss inte luras. Det är föga troligt att det återspeglade partiets genuina övertygelse i frågan. För vi vet, att för Socialdemokraterna finns inga heliga kor. Det är makten framför allt. Vi ska komma ihåg att det är tillsammans med MP, V och C, med deras tankegångar och under deras premisser, som S kan komma att styra landet. Och då spelar det ingen roll hur Andersson röstar idag. Dagen efter valet kan hon ändra sig om hon så vill – eller rättare sagt så som C, V och MP vill att hon ska göra.

Vad förra veckans riksdagsbeslut avslöjade är att tre vänsterpartier inte är beredda att kalibrera sin moraliska kompass efter vad som är bäst och säkrast för svenska folket. De vill mycket hellre ta större hänsyn till enskilda personer som många gånger saknar både rötter i och lojalitet med Sverige och dess folk.

Till och med SVT inser att Centerpartiets, Vänsterpartiets och Miljöpartiets syn på det svenska medborgarskapet är absurd och inget som kommer att uppskattas av den stora allmänheten. I stället för att lyfta fram det, och tydliggöra att C, V och MP inte kommer att anstränga sig för att få bort grovt kriminella från Sverige, väljer SVT att presentera nyheten ur en annan, mer positiv synvinkel. Som rubrik sätter SVT att ”Medborgarskap ska kunna återkallas” – en klart vilseledande rubrik där orden ”ska kunna” spelar läsaren ett spratt. Visst kan det bli så, precis som SVT skriver, men det kräver först ett riksdagsval där Tidöpartierna vinner, och därefter ytterligare ett riksdagsbeslut. Som opinionsläget ser ut nu lutar det mer åt att det inte blir någon grundlagsändring alls.

Det är bara om Tidöpartierna vinner valet som svenska medborgarskap kan återkallas. Tar de rödgröna hem valsegern försvinner den möjligheten. Det kan vi vara säkra på. Då blir det som nu: att vi har kvar farliga förbrytare i landet och tappar det kanske viktigaste vapnet som ett land har gentemot gängbrottsligheten. Vi ska inte bara riskera att möta dem och vara rädda för dem, vi ska dessutom tvingas betala för deras sjukvård, skottskador, deras barns skolgång och omsorg, samt för deras pensioner. Det tycker V, MP och C är rättvist.

Absurt, kan man tycka. Men egentligen helt väntat. C, V och MP tror på fri invandring och anser att alla som kommer till Sverige har rätt att stanna här – oavsett om de är brottslingar eller inte. I en vänsterpersons ögon finns inga illegala personer. De ser det svenska medborgarskapet som en mänsklig rättighet.

Den åsikten och den inställningen brukar kallas för självmordsbenägen empati, eller självutplånande empati. Omsorgen om den andre är så total och så blind att man inte ser hur det egna samhället, den egna kulturen och den egna tryggheten sakta försvinner till förmån för annat som är större till antalet och så småningom tar över. Som vänsterperson är man beredd att offra det egna folket på den internationella solidaritetens altare. Därför kommer även Socialdemokraterna, om vänstern vinner valet, sälla sig till sina tre regeringskollegor och rösta ner förslaget. Grattis alla gängkriminella! Ni ser ut att vinna.