SVT & SR i korruptionsskandal – betalade för sina höga förtroendesiffror

Ska SVT och SR stänga ner alla politiska program fram till valet? Den frågan bör ställas efter att tidningen Kvartal har avslöjat att SVT och SR har använt sig av undersökningar som visat felaktigt höga siffror när det gäller folkets förtroende för public service. SVT och SR har dessutom känt till felet och betalat för de missvisande undersökningarna åtminstone sedan 2009. Hur mycket de sammanlagt har betalat under åren är okänt, men för det senaste året rör det sig om närmare en halv miljon kronor.

Hur SVT och SR har agerat under de år de vetat om att det framför allt var SD-väljare vars åsikter inte syntes i SOM-institutets förtroendeundersökningar vid Göteborgs universitet är oklart. Det vill säga om bortfallet av dessa väljare var en slump, eller om det skedde på uppdrag av SVT och SR.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger till Kvartal att det är ”korrupt” eftersom public service-bolagen har använt siffrorna som underlag till departement och politiker för att motivera sin finansiering. Genom att visa upp höga förtroendesiffror har public service också kunnat argumentera för ökade anslag – år efter år.

Uppsalaprofessorn Olle Lundin till Kvartal: – Det är vilseledande. Om man dessutom fattar beslut på siffror med skakig grund är det inte säkert att det blir de bästa besluten. Då får man ett beslut som är halvbra. Det är korrupt. Det var en brutal nyhet.

SVT har sedan Kvartals avslöjande lagt upp en förklarande text, dock inte som en nyhet. Där beskriver de SOM-institutet som både ”oberoende” och medger att SVT och SR ”bidrar ekonomiskt till att vissa frågor ställs”. Några siffror redovisas inte. Eftersom public service drivs i stiftelseform undgår de också offentlighetsprincipen som andra statligt finansierade institutioner lyder under.

Att förtroendet för SVT och SR bland SD- och högerväljare är lågt är väl känt hos public service. Förra året låg siffran, enligt det numera inte helt trovärdiga SOM-institutet, på 57 procent. I år är den nere på 47 procent, påstår samma institut. Men vem vet, kanske är den ännu lägre? Den låga siffran förklarade SVT med att det rör sig om personer som ändå inte gillar något som har med staten att göra. De visar samma låga förtroende för institutioner som försvaret, sjukvården och hovet, förklarade SVT:s vd Anne Lagercrantz. Det är en trend sedan 2010, menar SVT:s vd. (Red. anm: SD kom in i riksdagen 2010.)

Vi ska alltså förstå att dessa människor är lågt stående varelser som inte fattar någonting och som det allmänna ändå inte bör ta någon notis av. SVT och SR sätter här normen för vilka åsikter och värderingar som är acceptabla. Faller man utanför denna norm är man irrelevant, enligt SVT och SR:s synsätt.

Lagercrantz uttalande säger en hel del om hur tongångarna går på dessa statligt finansierade redaktioner. Hånfullheten och föraktet mot oliktänkande är slående. Att SVT och SR dessutom betalar för att sudda bort dessa människor från offentliga förtroendeundersökningar är absurt och skrämmande. De försöker helt enkelt radera bort verkligheten, inte för allmänhetens bästa utan för sitt eget. Bara det i sig ger goda grunder för att ifrågasätta SVT och SR:s existens. Var detta droppen? Är det dags att avsluta statens roll att driva tv och radio?



Och om de nu är så bra som de själva påstår borde de kunna privatfinansieras. Med så högt förtroende som de påstår sig ha borde många vara villiga att betala frivilligt för deras program. Eller?