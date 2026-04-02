(S)VT bagatelliserar sänkt matmoms

Matmomsen sänktes igår. Från 12% till 6%. Wow! Alla, ja alla, borde jubla. Men så är inte fallet. SVT är bekymrad.

Under flera dagar har SVT gått fullt ut som Sveriges främsta kritiker. Inte med några ansvarsfulla argument som att sänkningen skulle kunna ha en oönskad inflationseffekt eller liknande. Nej, det är handlarna det är synd om. SVT rapporterar om hur jobbigt det blev med alla varor som ska märkas om, allra helst nu när det är påsk och trycket på affärerna är extra högt.

Helt obekymrat gör SVT här en hastig helomvändning. Från att ha basunerat ut att ICA, Willys och de andra matjättarna är giriga med sina höga matpriser, ska vi nu tycka synd om dem för att de fått alldeles för mycket att göra, speciellt nu när det är påsk. Därtill varnar SVT för ”prisoro”, vad det nu betyder. Som om inte det räckte, spetsas kritiken med intervjuer av personer som intygar att sänkningen inte har någon ”betydelse”.

SVT kör även orättvise-spåret: ”Men pizzeriorna då? Varför får de inte samma sänkning?” Svaret, att hämtmat från pizzerian faktiskt omfattas av samma 6-procentiga moms som maten från affären, nämns i förbifarten, som en bagatell. Det är bara den som väljer att äta pizzan på restaurangen som betalar 12%. Till råga på allt varnar SVT även för att det blir ”krångligt” att beställa mat med bud för då blir det en annan momssats. Som om moms någonsin har varit enkelt. Det är inget nytt.

Det blir minst sagt märkligt när public service problematiserar en momssänkning på mat som gynnar alla i Sverige. SVT:s politiska slagsida blir här lite för uppenbar. Det SVT egentligen gör är att försvara Socialdemokraterna. För det är nog många som undrar: Varför sänkte inte S matmomsen när matpriserna under deras sista regeringsår steg med nästan 19 procent på ett enda år? Varför satt det parti som säger sig vilja alla fattiga väl helt still? Att ha råd att köpa mat borde vara en fråga som man kan förvänta sig att S skulle ha drivit allra hårdast. Hur kommer det sig då att det är en borgerlig regering som tar steget och gynnar dem med minst pengar i plånboken?

Svaret är enkelt, men inget SVT vill lyfta. Att sänka moms och skatt strider mot Socialdemokraternas grundläggande principer. Höga skatter och höga bidrag, det är Socialdemokraternas metod för att styra Sverige, eller rättare sagt, för att styra människor. Ända sedan de själva införde moms på mat på 1960-talet har de värnat om den med varm hand. Höjningar har varit långt vanligare än sänkningar. Toppen nådde S-statsministern Ingvar Carlsson när han hissade upp matmomsen till 25% år 1990. Bara en enda S-partiledare, Göran Persson, har sänkt matmomsen, och det var för 30 år sedan. Kanske det var dags nu, skulle kunna vara en annan infallsvinkel från SVT. Men icke. Den är icke-socialistisk. Den objektiviteten besitter inte SVT.

Därför tvingas vi nu titta på SVT och läsa SVT:s texter med skarpslipade S-glasögon. För att förstå SVT måste vi alltid ha Socialdemokraternas ideologiska program som en sorts parlör nära till hands. Ska det verkligen vara nödvändigt? Är SVT förbjudet att skriva en enda positiv rad om regeringens arbete? Man kan verkligen undra. Inte ens när det är påsk, när meningen är att vi ska vara glada, får vi glädjas. SVT är ett sorgligt inslag i den politiska debatten och samhällsbygget. De förvirrar och fördunklar mer än de upplyser och belyser.

Nåväl. Låt oss tänka utanför SVT:s TV-ramar. Matmomsen är sänkt. Det är bra. Riktigt bra. Glad Påsk!