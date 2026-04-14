S säger nej till bidragstak – såklart

Minst 12 000 familjer lever idag gott på höga bidrag. Vissa får (i ordets rätta bemärkelse) över 40 000 kr i månaden. Hade de valt att arbeta i stället, hade de haft mindre pengar i plånboken efter skatt. Att leva på bidrag är för dessa 12 000 hushåll mer lönsamt än att arbeta. Det anser Moderaterna och regeringen är fel, och de kommer att ändra på det under 2026 och 2027. Att leva på andra kan aldrig vara rätt väg att gå. Det är inte så man bygger välstånd, och det är inte så man gör Sverige till ett rikare land, det är de fyra Tidöpartierna eniga om.

Men det här gillar inte Socialdemokraterna. Man ska visst kunna leva på andra, anser de. Lawen Redar meddelade det i en intervju med SvD, där hon även sa att hon och hennes parti inte kommer att medverka till att införa något bidragstak. Socialdemokraterna lovar, med andra ord, att om de vinner valet blir det full gas på bidragspolitiken igen.

Därutöver vill regeringen införa ett kvalificeringskrav som innebär att invandrare måste arbeta sig in i välfärdssystemet. Inte heller det anser Socialdemokraterna vara en bra idé. De föredrar det omvända: att återigen marknadsföra Sverige internationellt som det stora bidragslandet.

Lawen Redar nöjer sig inte där. Hon anser också att regeringens politik är ”ideologisk”, vilket den visserligen får vara, säger hon, men att regeringen måste vara öppen med det. En underlig invändning, kan man tycka. För när var Lawen Redar och Socialdemokraterna öppna med sin ideologiska hållning? Inte när hon, utan att skämmas, säger att det är acceptabelt att människor ska kunna leva gott på andra, och inte heller när hon förespråkar idén om tvångsblandning av befolkningen. Det hade visserligen varit önskvärt om hon och hennes partikamrater hade varit mer öppna och ärliga med att dessa förslag går hand i hand med äkta socialism. Kanske hade då fler förstått hur farlig Socialdemokraternas politik egentligen är.

Att inte vilja införa bidragstak är helt i linje med den socialdemokratiska ideologin. Det ligger i socialdemokraternas natur att anse det rätt och riktigt att ta pengar från vissa och ge till andra. Höga skatter ska med bästa möjliga precision belasta den produktiva delen av befolkningen, för att komma den mindre produktiva delen till godo. Det är vad socialdemokratin går ut på. Det kallar sossarna för ett rättvist eller jämställt samhälle. De anser även att ekonomiska klyftor är förödande. Skulle grannen råka vara rikare än du själv, är det en katastrof. Då rämnar hela det svenska samhället, enligt en socialdemokrat.

Det är naturligtvis ett absurt argument som Lawen Redar lägger fram, att regeringen skulle vara skyldig att föravisera sin ideologiska hållning vid varje förslag om förändring. Det är rent nonsens, och syftet är uppenbarligen att försöka svartmåla regeringens välgrundade politik genom att framställa sin egen som den enda som är ”god”.

aweFörsöka duger. Vem som faktiskt är god framgår här med all tydlighet. Man måste ha en livlig fantasi, eller en rejält felpåskruvad moralkompass, för att anse det fullt acceptabelt att människor kan flytta till Sverige från världens alla hörn och få mer pengar av staten än en vanlig, infödd svensk någonsin skulle ha fått, och dessutom kravlöst ta del av ett välfärdsutbud i form av skola, vård och omsorg som har byggts upp av hårt arbetande svenskar under generationer. Hur en sådan ordning kan anses vara rättvis eller jämställd är obegripligt. Och de som förespråkar det är långt ifrån goda. De är bara onda – och de är socialister.