Socialdemokraterna i ny skandal: Fejkade konto i sociala medier

Ett konto med namnet ”Ronald Fredlund” deltog aktivt i debatter och drev konsekvent socialdemokratiska argument. Han representerade Socialdemokraterna i Österåker. Problemet är att ingen tycks veta vem personen är.

När frågorna började ställas gick det inte att hitta någon verklig individ bakom namnet. Förklaringarna från Socialdemokraterna har dessutom varit motsägelsefulla. Först hävdades att det rörde sig om en politiker. Sedan ändrades uppgifterna till att kontot tillhörde en minderårig praktikant. Det är en förklaring som väcker fler frågor än den besvarar. Om det är sant återstår frågan varför en ung person används för att anonymt driva partilinjen. Om det inte är sant är situationen ännu mer allvarlig.

Många misstänker att sanningen istället är att en känd socialdemokratisk tjänsteman gömmer sig bakom det fejkade kontot. Och kanske bakom fler sådana konton?

När väljare inte kan avgöra om företrädaren för Socialdemokraterna är en verklig människa eller en konstruerad identitet har det demokratiska samtalet redan tagit skada. Tilliten bygger på öppenhet. Här möts vi i stället av dimridåer.

Detta fall passar dessutom in i en bredare bild där Socialdemokraterna återkommande anklagats för att använda anonyma eller otydliga medier, sidor och tidningar i opinionsbildning, det som ofta beskrivs som en trollfabrik. Oavsett om man accepterar den etiketten eller inte pekar utvecklingen i en riktning där avsändaren blir allt mindre tydlig och budskapet allt mer styrt. AIP Media, som ägs till 100 % av Socialdemokraterna, har som syfte att dölja politisk opinionsbildning bakom en slöja av journalistik.

Det är svårt att tolka detta som något annat än politisk cynism. Ett parti som en gång byggde sin styrka på öppen folkrörelseförankring tycks i dag luta sig mot anonyma röster i digitala forum. Det signalerar inte styrka utan osäkerhet.



Frågan är därför inte bara vem ”Ronald Fredlund” är. Frågan är hur många fler som finns och varför Socialdemokraterna inte förmår ge raka svar.