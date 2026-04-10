Morgan Johanssons valboskap levererar – då blir han sint

”Alla som kallar människor boskap blockas.” Ja, så skriver socialdemokraten Morgan Johansson upprepade gånger på X. Vad han egentligen menar är att ”alla som kallar invandrare för valboskap blockas” – för i sammanhanget är det som det handlar om. Det är Morgan Johansson som lägger upp ett inlägg med en bild från en opinionsundersökning från mars i år, som visar att 39 % av malmöborna tycker att Socialdemokraterna är det bästa partiet att styra Malmö. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med valet 2022.

”Styrkebesked av S i Malmö!” skriver Morgan Johansson som kommentar. Det får flera att reagera med just det som Morgan Johansson ogillar. ”Valboskapen levererar.”, ”Styrkebesked från er muslimska valboskap.” och ”Valboskap är inget att vara stolt över.” är några av kommentarerna som Morgan Johansson fick tillrättavisa och därefter, får man anta, blockera. Det blev mycket att göra för Johansson den onsdagskvällen.

Malmö har sedan länge varit sossarnas stad, i faktiskt 94 av de senaste 100 åren, och är mest känt som Sveriges mest mångkulturella stad. Tidigare var det en vanlig svensk arbetarstad som snurrade runt sitt varvsbolag Kockums. I dag är det i stället invandrarnas stad, där mer än varannan invånare har utländskt ursprung. Moskéerna står sida vid sida längs en av stadens två ringleder. Tvångsblandningen är redan implementerad i det som kommit att kallas Rosengård by the Sea. Sossarnas ungdomsförbund räds inte att skrika ut antisemitiska slagord på stadens gator, vilket har fått till följd att många judar har övergett staden. Den judiska församlingen i Malmö rapporterade 2020 att de förlorat nästan två tredjedelar av sina medlemmar.

Malmö har en arbetslöshet som är den näst högsta i landet, och det är framförallt de utrikesfödda som driver upp siffran. Det innebär bland annat att Malmö hade gått i konkurs utan hjälp utifrån. 6,3 miljarder kronor tvingas andra skattebetalare täcka upp för det som malmöborna själva inte förmår bidra med, motsvarande en fjärdedel av stadens totala intäkter. Det är den här verkligheten, skapad av Socialdemokraterna, som Morgan Johansson vill kalla för styrkebesked.

Att Morgan Johansson blir upprörd över valboskap-kommentarerna på sociala medier är intressant, och en smula roande. För det är inte invandrarna han vill skydda, det är partiets renommé han värnar om. Men vilket renommé är det han är ute efter att skydda? Efter 94 år vid makten och med det Malmö vi ser idag, är ett ökat väljarstöd inte ett styrkebesked utan bara ett uttryck för att Socialdemokraterna nu skördar frukterna av egen förd invandringspolitik.

Om hela Sverige skulle bli som Malmö, vilket S hoppas på och vill åstadkomma med sin idé om tvångsblandning, vore det en katastrof, både ekonomiskt och kulturellt. Vem ska betala när alla svenska städer har samma höga arbetslöshet och samma kroniska underskott som Malmö? Det skulle innebära att hela Sverige går i konkurs. Och ordet integration skulle bli vad ordets rätta innebörd betyder; det svenska samhället går i graven, och ett nytt växer fram.

Men det är inget som bekommer Morgan Johansson. Han bekymrar sig mer för när verkligheten når fram till de egna leden, om vad som händer när även invandrarna börjar förstå varför sossarna har välkomnat dem alla.

När bilden av att vara sossarnas valboskap börjar rota sig även bland invandrarna, är risken uppenbar att dessa överger Socialdemokraterna. För Morgan Johansson hade det varit en större katastrof än om hela Sverige blir som Malmö. Därför fick han fullt upp med att tillrättavisa och blockera. För även Morgan Johansson inser att få vill vara valboskap åt ett styre som år efter år går back, som trots sitt geografiska läge, beläget på Sveriges rikaste jord, med milt klimat och blott en halvtimme från Köpenhamn, inte får ordning på sin ekonomi. Det är inte bara skamligt. Det är uselt av Socialdemokraterna att inte få Malmö på rätt köl. Malmö förtjänar ett kompetent styre. Inte några som tycker det är acceptabelt att leva på andra.