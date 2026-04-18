Med flams och trams hoppas vänstern vinna de ungas röster

Det är fem månader kvar till valet och valrörelsen är i full gång. Det är fascinerande, och deprimerande(!), att se vissa utspel – framför allt från partierna på vänsterkanten. Nivån är så låg att skämskudden är ett måste, och man kan verkligen undra om de jobbar på marknadsavdelningen på Viking Line. Eller ännu värre, att de önskar att de gjorde det.

Exemplen är många och pinsamma. Ett av dem är Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Hon leker ogenerat DJ framför kameran. Med svajande byst, händerna i luften, solglasögon och hörlurar på huvudet dansar hon i takt med musiken. Säkert var tanken att hon skulle verka cool. En tuff tjej i glansig blus som hänger med, som inte säger nej, som rockar loss.

Kan Donald Trump och MAGA-rörelsen vinna röster med den numera världskända YMCA-dansen kan vi det också, tycks hon tänka. Något hon givetvis aldrig skulle erkänna. Men var annars fick hon inspirationen ifrån? Knappast från någon av hennes socialistiska förebilder, som Stalin, Maduro eller Castro.

Miljöpartiet vill också hänga på vänsterns la-la-valkampanj. På deras Instagram-konto är budskapen lättsamma, skojiga och vilseledande. Ingenstans nämns att de vill höja bensinpriserna med minst tio kronor litern, något de på andra ställen skryter om. I stället utlovas mer el, inte från kärnkraft, utan från vind, att det ska blåsa mer, och är du dessutom ledsen, behöver du bara kortare arbetstid och göra fler pubquiz. Favoritklyschan om extraskatt för de superrika upprepas gärna ihop med DJ-wannaben Dadgostar. Ironiskt nog var det just superrike Wallenberg som gick in och räddade deras baby Stegra undan konkurs. Det löftet lär nu få vänta ett tag.

Socialdemokraternas inte särskilt välkände riksdagsledamot Anna Wallentheim gör ett sista försök att göra sig känd. Inte genom kloka politiska budskap efter tolv år i riksdagen, utan genom att dansa, även hon på TikTok. ”Den känslan när man levt i fyra år av politiskt mörker men inser att till hösten kan vi äntligen rösta bort regeringen och SD” skriver hon. Nja, snarare verkar ”Titta vilken kulig tjej jag är, rösta på skojiga mig” vara det hon egentligen vill säga.

Det smått absurda med vänsterpartiernas färjebolagsliknande reklamkampanjer är att det är tydligt vilken målgrupp de vill nå. Det är de unga de hoppas ska se och höra dem. Plattformen där flamset utspelar sig är ofta TikTok, en app som vänder sig framför allt till unga. Vänsterpartierna i Sveriges riksdag tror med andra ord att unga går på detta, att det är på det här sättet man tilltalar unga. Att undersökningar visar att dagens unga är betydligt mer konservativa och borgerliga tycks företrädarna för vänstern strunta i. De verkar bedöma unga som korkade och läsovana. För om så inte vore fallet hade nog formen för att föra fram deras politiska budskap varit betydligt mer seriös och faktabaserad.

Att vänsterpartierna väljer dans och flams framför sakpolitik, och att de tror att det är på detta sätt man vinner ungas röster, säger allt om hur lite de respekterar unga väljare och hur gravt de underskattar dem. Det borde vara varningstecken nog. Rösta inte rött.