Löwengrip har rätt. S vet att kvinnors känslor är en valvinnare

Kvinnor röstar mer känslostyrt. Sakpolitik är inte lika viktigt för kvinnor som för män, menar Isabella Löwengrip, som ska kampanja för Moderaterna just i syfte att värva fler kvinnliga väljare. Detta retar gallfeber på vänstern. DN gjorde snabbt sin egen tolkning och skrev att ”Moderaterna vill locka över alla korkade kvinnor”. Uppsala Nya Tidning gjorde en liknande parallell och satte rubriken ”Vilken otur för Moderaterna att kvinnor är så pantade!”. Och Aftonbladet utsåg Löwengrip till Moderaternas ”kamikazepilot”.

Men låt oss vända på resonemanget. Om Löwengrips påstående inte stämmer, hur kommer det sig då att vänstern, framförallt Socialdemokraterna, för fjärde valåret i rad driver valkampanj utifrån känslor? De gjorde det 2014, 2018, 2022 och de gör det i år igen.

År 2014 handlade sossarnas valkampanj om hur fruktansvärt hemska de privata vårdbolagen var, som påstods missköta de äldre när de vägde blöjorna. Bolagen Attendo och Carema blev vänsterns fulaste svärord, och bakom dessa framställdes både näringsidkare och högerpolitiker som ondsinta kapitalister. Det var först efter valet som det kom fram att väga blöjor är vanligt inom äldrevården som kontroll av att de äldre inte lider av vätskebrist.

Valkampanjen 2018 byggde Socialdemokraterna också på känslor. Det var då vänstern gick till hårt angrepp med det intetsägande uttrycket ”alla människors lika värde” så snart någon opponerade sig mot den tidens slapphänta invandringspolitik. Dessutom, strax före valet utmålades både KD och SD som starka abortmotståndare. Det saknades grund för påståendet, men det spelade mindre roll. Syftet var att beröra just kvinnor, vilket sossarna också lyckades med. SD:s opinionssiffror sjönk som en sten på bara ett par veckor.

Valåret 2022 var det dags igen. Då använde sig Socialdemokraterna av skrämseltaktik. Alla partier som stod på samma sida som SD, eller var i närheten av SD, var blåbruna. De var nazister, hela gänget, ett allvarligt hot mot demokratin. SD pekades ut som ett ”säkerhetshot” (minns Ygemans och Hultqvists löjeväckande presskonferens bara några dagar före valet 2022). Det var med starka känslor som S ville få folk att låta bli att rösta på något av M, KD, L eller SD, och istället välja Socialdemokraterna. Och de lyckades. Mer än hälften av landets kvinnor röstade 2022 på ett rödgrönt parti.

Och i år har vänstern satt igång igen. Denna gång är det utvisningarna, allra helst de så kallade ungdomsutvisningarna, som ska sätta känslorna i gungning. Den ena snyfthistorien avlöser den andra. Inte för att lyfta fram och diskutera en sakpolitik som kanske behöver justeras just i denna fråga, utan enbart för att väcka känslor. Och som av en händelse är det just kvinnor som anammar detta budskap. Enligt en nyligen publicerad Verian-mätning kommer 64 % av landets röstberättigade kvinnor lägga sin röst på de rödgröna partierna.

Socialdemokraterna verkar ha funnit en valvinnare. Det är känslorna. Som fångar kvinnorna.

Att känsloretoriken är ett medvetet val och att målet är att vinna kvinnliga röster är något som S aldrig skulle erkänna. Men när partiet gör det för fjärde gången talar det sitt tydliga språk. Det är givetvis inte en slump.

Det är därför inte så konstigt att vänstern blir som galna när någon som Isabella Löwengrip lyfter detta långt före valdagen och uppmanar kvinnor att höja blicken och i stället titta på varje partis sakpolitik. Deras raseri är i sig ett erkännande.

Socialdemokraterna har dessutom ingen sakpolitik som kan locka kvinnor. Tvärtom. S-politiken är snarare ett hot mot kvinnorna. Tvångsblandningen kommer att göra kvinnors vardag mer otrygg. Ökad invandring, vilket blir följden när S bjuder in invandringsvänliga C, V och MP i sin regering, ökar trycket på sjukvård, barnomsorg och pensionssystem ytterligare. Det blir även mindre kvar i plånboken efter höjda skatter (för att finansiera kostnaderna för ökad invandring som ger ökad arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet), höga elpriser och höga bensinpriser.

Löwengrip har absolut en poäng, och hon är modig som lyfter den i Sveriges vänsterskrikiga medielandskap. Det är oerhört viktigt att kvinnor tar ett större ansvar för Sverige, svenskarna och för landets framtid. Det kräver att man sätter sig in i vad de olika partierna faktiskt står för, och inte bara lyssnar och reagerar på vad svensk vänstermedia basunerar ut.

Eller ska Tidöpartierna tvingas spela samma fula spel som Socialdemokraterna, med känslostyrda kampanjer som:

”Vill du att det ska bli mer spännande för din dotter att gå hem sent om kvällen? Rösta rödgrönt!”

”Gillar du att vänta på bussen och tåget? Rösta rödgrönt!”

”Tycker du om att ha svalt hemma och dammsuga på natten? Rösta rödgrönt!”

”Vill du ha mindre kvar i plånboken? Rösta rödgrönt!”

Ja, det vore bedrövligt om det är det enda som kan få kvinnor att rösta efter sakpolitik och inte med känslorna.