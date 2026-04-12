Linn Johansson: Till Ali Esbati säger jag Javid Shah!

En debattartikel landade i Aftonbladet under lördagsmorgonen där flertalet kända personer, däribland Ali Esbati (V), signerade sitt namn på ett uttalande angående kriget i Iran. Diplomati säger de medan de påstår att det vore att stötta ett krig som står mot folkrätten att bjuda in Reza Pahlavi till riksdagen för att tala. När vi talar om folkrätten undrar jag verkligen om de inser regimens brott mot denna. De säger att tusentals civila har dött sedan kriget inleddes, utan att nämna att de allra flesta av dessa dog i regimens händer.

Artikeln inleds med att det iranska folket är de som blir lidande av arbetslöshet och ”fördjupad social och ekonomisk sårbarhet”, fast glömmer att nämna att även detta är regimens fel. Ekonomin var i spillror redan innan kriget, och även om detta har förvärrats genom krigets gång så är det i slutändan iranska folkets önskan. Iranier har spillt blod och tårar för att kunna ta emot denna hjälp från Israel och USA. Tiotusentals har avrättats av regimen och hela landet har stått utan medel för kommunikation med omvärlden – på grund av regimen.

Vore det kanske inte läge att visa lite stöd för iranska folket och des önskan instället för att vurma för en terror-regim och dess önskan? Om USA och Israel inte hade gått in i Iran hade många tusen fler dött när de själva försöker ta upp kampen mot sina förtryckare med sina bara händer. Kriget i Iran är en gåva till det iranska folket och ett sätt att stabilisera en skakig region. Kriget i Iran kan vara lösningen mot all terror i Mellanöstern och ett försvagande av Muslimska Brödraskapet som plågar västvärlden.

Man kan undra om problemet endast är att det just är Israel som hjälper till. Man kan undra om det kanske är så att så fort Israel agerar, oavsett om det är bra eller dåligt, så ska de fördömas och kritiseras. Det har länge känts som att Israel fördöms oavsett om de räddar liv eller tar dem, medan islamister får fri mark att agera som de vill utan att få en uns av kritik. Själv kan jag anse att det kanske är dags att visa lite tacksamhet för att de just nu håller på att rädda ett helt land undan förtryck, tortyr och död.

Jag blir frustrerad på vänster-människor för att de är förblindade av sitt eget hat. De tänker inte efter innan de biter, utan lever i en värld som är svart och vit utan något däremellan. Kring är dåligt. Punkt. Israel är dåligt. Punkt. USA är dåligt. Punkt. Ingenstans i det tänket finns det någon nyans. Ibland behövs det att någon agerar som kortsiktigt kan vara dåligt för att sedan skörda frukten långsiktigt. Det är exakt det vi ser i detta krig.

Så till debattörerna vill jag bara säga: Free Iran, Javid Shah!

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

