Linn Johansson: Nej SVT, de är bestialiska styggelser, inte civila!

Alla Samtidens läsares favorit-media gör bort sig som vanligt. SVT rapporterar under måndagen att en ambulans från Libanesiska Röda Korset har träffats av en israelisk drönare, varpå en person ska ha dött. Det kan instinktivt kännas som att det såklart är fel att attackera sjukvårdspersonal som försöker hjälpa skadade libaneser i sin nöd. Stackars, stackars ambulanssköterskor. Ja, helt enkelt den gamla vanliga jargongen.

Jag skulle vilja rätta SVT med att säga att rubriken inte bör vara ”Röda Korsets ambulanser skadade i israelisk attack,” utan ”Terrorister i Röda Korsets ambulanser skadade i israeliskt precisionsangrepp.” Jag kan tycka att min rubriksättning var betydligt mer beskrivande och korrekt. Jag vet att vi i väst gärna vill tro att alla utom vita och judar är goda (eller vänstern tror det i alla fall.) Problemet är att när vi sätter denna mentalitet i en situation där personer inte egentligen är på rätt sida så riskerar att hamna i en tankevurpa.

Islamistiska terrorister är inte som vi, de värderar inte liv på samma sätt som vi gör och de har inte samma moraliska gränser som vi. Notera att jag inte säger att de inte har moral, för det är klart att de har sin egen moral, men deras moral är inte samma som våran. Det är det här som skiljer kulturer åt mer än något annat. Islamistiska terrorister har inget problem med att försätta kvinnor, barn och äldre i fara för att nå sina mål. Sanningen är den att de ser martyrskap som det mest nobla en person kan göra. Det här är anledningen till att de kallas för en dödskult av oss från höger.

Anledningen till att vänstern viftar med flaggor från iranska regimen, Hamas, Hezbollah och IS är för att de egentligen inte låter de vidrigheter dessa personer håller på med att sjunka in. Hamas kan omöjligt ha halshuggit bebisar, de kan omöjligt ha våldtagit kvinnor eller skurit av en kvinna hennes bröst under 7:e oktober. Jag förstår det delvis för att det är så svårt att ta in i våra huvuden, att vi ryggar från vad dessa terrorister håller på med. Det här är en vinkel SVT sällan vill ta med i sina reportage av den enkla anledningen att sanningen är värre än den värsta skräckfilm någon kan skapa. Vi är inte gjorda för att förstå dessa vidrigheter i väst.

När SVT skriver dessa missvisande rubriker spär de på hatet mot Israel för att de inte kan tänka sig en värld där dessa djur, nej, bestialiska styggelser, kan begå de brott mot mänskligheten som de faktiskt gör. SVT, Aftonbladet, SR, DN, och alla de andra vänstertidningarna är inte bestämda i sitt hat mot Israel utan anledning, utan för att de är för rädda att se sanningen i vitögat så att de förvrider verkligheten för att passa deras världsbild. Detta gäller alla människor från vänstern.

Vänstern och alla dess medier är egentligen inte så godtrogna eller dumma som man kan tro när man tittar på dem genom en kikare från långt, långt borta. Jag som själv har varit vänster vet att de lever i förnekelse för att skydda sitt eget välmående. Det är inte lätt att landa i att det finns ondska i världen, och nu menar jag inte Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson, utan jag menar verklig ondska. Den typen av ondska som offrar sina kvinnor och barn, spiller deras blod, endast i syfte att utplåna sina grannar. Det, mina vänner, är en dödskult. Det är att vara en bestialisk styggelse.

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

