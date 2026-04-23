Linn Johansson: Irankrigets påverkan är en temporär olägenhet

Under torsdagen ändrades statusen på påverkan av kriget i Iran på svensk ekonomi från begränsad till påtaglig. Oljepriserna går upp, vilket påverkar ekonomin från alla fronter på grund av de ökade kostnaderna för transport, men även från produktionen av vissa produkter och råvaror. Vi har sett detta förut med reduktionsplikten, men skillnaden är att prisökningen då berodde regeringens eget val, istället för något vi saknar kontroll över som nu.

Man skulle kunna tänka att denna kostnadsökning är något som är negativt och inget annat, men ser man långsiktigt och tänker efter kan man snabbt se att kriget kommer föra med sig mycket positivt för svensk ekonomi, och såklart för iranierna. Fram tills nu har intäkterna för oljan gått till en mördarregim som inte bara utsätter sin egen befolkning, men som också tar sin Jihad till Europa och resten av världen. Störtas regimen kommer en sundare relation mellan Iran och omvärlden och då sanktionerna mot Iran lyfts efter regimskiftet kommer vi att se en positiv inverkan på världsekonomin.

Låt er inte luras, det som har pågått i Iran sedan regimen kom till makten till nutid är inte någon slags isolerad och inhemsk angelägenhet. Iranska terror-regimen har påverkat stora delar av världen genom att ta oljeintäkterna för att sponsra terror och islamisering av den fria världen. Jag skulle nog våga påstå att den terror och de gäng som Iran sponsrar kostar skattebetalarna betydligt mer i längden än de just nu höga oljepriserna.

När Israel är inkluderade i debatten är det lätt att se på saker och ting på ett kortsiktigt sätt för att kunna döma ut nationen, men Israels krig mot Iran handlar inte om kortsiktiga mål, utan om långsiktiga lösningar. När vi ser på något som ett krig för regimskifte är det viktigt att inte haka upp sig på temporära olägenheter, utan vi måste se på möjligheterna som regimskiftet kan komma att föra med sig. När det gäller just Iran så går vi från att hantera islamister till ett styre med västerländska värderingar som skulle medföra en bättre handel och där intäkterna går till en nation med fredliga syften.

Med detta i åtanke oroar jag mig inte över att det blir dyrare att leva i några månader, utan jag väljer att se framåt och vad som kommer att hända i världen då detta är löst. Personligen tycker jag att ett fritt Iran låter som något positivt och ju snabbare regimskiftet sker desto bättre. Vad tycker du?

Linn Johansson Leinonen (SD)

Student, politiker och samhällsdebattör

