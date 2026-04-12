Christoffer Jonsson: Pahlavi till Sverige – triggar Palestinarörelsen

Kronprinsen Reza Pahlavi har landat på Arlanda och förbereder sig inför att hålla ett tal i Sveriges riksdag i morgon. Säkerhetspådraget är enormt, både för kronprinsen och för de exiliranier som ska delta i manifestationer för att hylla hans ankomst till Sverige.

Samtidigt planerar mindre välvilliga aktivister att hålla en demonstration. Det rör sig om den pro-palestinska rörelsen, där bland annat Kommunistiska partiet ingår, som protesterar mot Pahlavis tal i riksdagen och kallar honom en krigshetsare. Att kommunister och islamister har gått samman i den här frågan handlar i grunden om en av de största internationella utrikespolitiska frågorna: Palestina och Israel. För kommunister ses det som en fråga om imperialism och kolonialism, medan det för islamister handlar om ett religiöst krig.

Den tidigare vänsterpartistiska riksdagsledamoten, numera politisk vilde, Lorena Delgado Varas kalladePahlavi för en krigshetsare och anklagade honom för att vara en amerikansk och israelisk marionett. I samma inlägg fortsätter hon med sina återkommande ståndpunkter om att Sverige är medskyldigt till folkmord genom regeringens stöd till Israel.

Högerdebattören Aron Flam publicerade ett inlägg som visar hur den pro-palestinska rörelsen i Stockholm viftade med Islamiska republikens flaggor samt symboler som den kommunistiska stjärnan och hammaren. Man kan tycka att kommunister borde rannsaka sig själva i sitt stöd för den islamiska regimen i Iran, då denna efter revolutionen rensade ut all form av opposition i landet – inklusive de kommunister som tidigare hjälpt till att störta det tidigare styret.

I en av bilderna som Flam publicerade syns en kvinna bära en tröja med Hamas talesperson Abu Obaida. Den tröjan belyser varför delar av Palestinarörelsen stödjer den islamiska regimen – eftersom de också stödjer terrororganisationen Hamas, som de själva ser som en ”motståndsrörelse” mot Israel.

Ytterligare exempel återfinns i Facebookgruppen ”Svenskar som stödjer Palestina”. Skribenten Valley Ghanem skrev: ”Det illegala anfallskriget mot Iran säljs in som självförsvar och förebyggande säkerhetsåtgärd. I realiteten handlar det om att krossa det enda land i regionen som faktiskt utgör ett hinder mot fortsatt sionistisk kolonial expansion – den sista muslimen som vägrar böja sig.”

Ghanems text om Iran hyllas av Vision-partiets partisekreterare Adel Sadat, som kallar den för ”uppfriskande analyser”.

Konton i Facebookgruppen har även kommenterat ayatollah Khameneis död, där han beskrivs som en älskvärd och fantastisk ledare. Ett konto skrev: ”Sayyed Ali Khamenei, martyren, var inget annat än en rättvis, hederlig och älskad ledare. Men liksom i vilken annan regering eller organisation som helst i världen fanns det korruption i hans organisation. Vem är vi att döma det? Finns det inte i Sverige? Finns det inte i heliga USA? Snälla … har ni lärt er något av Epstein-filerna?”

Varför ogillar Palestinarörelsen kronprinsen? Jo, för att han är en stark oppositionsledare som kan omforma Iran från det islamiska styret som råder i dag. Det är något delar av Palestinarörelsen motsätter sig, eftersom finansieringen till palestinska terrororganisationer då riskerar att försvinna.

För delar av Palestinarörelsen handlar det inte om mänskliga rättigheter i Gaza, Iran, Libanon eller Jemen, utan snarare om ett starkt motstånd mot Israel och USA. Detta driver dem så långt att de är villiga att bortse från den islamiska regimens övergrepp mot demonstranter.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson