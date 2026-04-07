Christoffer Jonsson: Pahlavi i Riksdagen – hoppet om ett fritt Iran

Kronprins Reza Pahlavi, son till shahen Mohammad Reza Pahlavi, ska tala i riksdagen måndagen den 13 april. De som bjudit in kronprinsen är Sverigedemokraternas Arin Karapet och Nima Ali Gholam Pour samt Kristdemokraternas Magnus Berntsson.

Det är större än man kan tro att Pahlavi ska tala i Sveriges riksdag, med tanke på kronprinsens familjehistoria och hans nuvarande arbete för att göra Iran fritt från en islamistisk diktatur.

Minnet av Pahlavi-styret är ett sekulärt och moderniserat Iran, med en stark ekonomi och goda relationer med andra länder – även om allt inte var perfekt. På sociala medier sprids ofta bilder som jämför hur kvinnor var klädda i 1970-talets Iran med dagens Iran. Bilderna på kvinnor i klänningar, shorts och toppar för tankarna till ett ännu varmare Miami, medan samma klädstil i dag kan få allvarliga konsekvenser.

Flera som deltog i revolutionen 1979 för att störta shahen har i efterhand beskrivit sitt agerande som naivt, med tanke på vad som följde.

”Om jag skulle beskriva mitt deltagande i den islamiska revolutionen 1979 i en mening, skulle jag kalla det ren okunskap”, berättade Mahshid Sepehri, som deltog i revolutionen och i dag, nära femtio år senare, ställer sig bakom kronprinsens övergångsregering.

En annan iranier som stöttade revolutionen, men som i dag stödjer Pahlavi, är Iraj Mesdaghi, som var kopplad till Folkets mujahedin – och som numera är en stark kritiker av organisationen. Mesdaghi överlevde massavrättningarna 1988, flydde Iran och bosatte sig bland annat i Sverige.

”Jag är inte republikan, jag är inte monarkist. Det här är inte viktigt för mig. Det som är viktigt för mig är hur vi vill återuppbygga Iran”, berättade Mesdaghi om sitt stöd till Pahlavi.

Att kronprinsen är inkluderande även gentemot dem som var emot det tidigare styret – inklusive hans egen far – stärker hans trovärdighet. Det iranierna behöver är ett starkt alternativ till det nuvarande styret, som har förtryckt folket i nära 50 år. Det alternativet menar många att Pahlavi representerar.

Kronprinsen själv har sagt följande om sin övergångsregering den dag den islamiska regimen faller:

”Övergångssystemet kommer att vara redo, under mitt ledarskap, att ta kontroll över landets styre så snart den islamiska republiken faller och, på kortast möjliga tid, återställa ordning, säkerhet, frihet samt förutsättningarna för Irans tillväxt och välstånd.”

Tiotusentals exiliranier i Sverige demonstrerar runt om i landet, vecka efter vecka, för monarkins återinförande. Fenomenet är inte unikt för Sverige, utan förekommer globalt. Detta borde intressera politikerna ännu mer, eftersom det – utöver stabilitet för det iranska folket – kan innebära goda relationer med ett framtida styre i Iran.

Under shahens tid hade Sverige goda relationer med Iran. Det skulle kunna bli verklighet igen om Iran utvecklas till ett friare och mer demokratiskt land än i dag. Därför bör regeringen ta chansen att föra dialog med kronprinsen när han befinner sig på svensk mark – och inte vara ängslig i frågan om att ta ställning.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson