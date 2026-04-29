Christoffer Jonsson: Edvin Törnblom – DNs opartiska nyförvärv

Dagens Nyheters kultursida annonserade att influencern Edvin Törnblom ska ingå i redaktionens valsatsning och intervjua samtliga partiledare inför riksdagsvalet i september.

– Journalister är extremt tänkande, smarta och pålästa människor. Att få vara i den miljön och arbeta med det här projektet kändes bara extremt viktigt, berättade Törnblom i DN Kultur.

Motiveringen till denna ”specialsatsning” är inte bara Törnbloms medverkan i Melodifestivalen och podden Ursäkta, utan även hans intresse för samhällsfrågor som han tidigare inte fått något riktigt utlopp för. Då kan man ställa frågan om det är just hans intresse för specifika politiska frågor som ligger bakom Dagens Nyheters val av just denna influencer.

Efter Korankravallerna 2022 drevs Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch hårt efter att ha undrat varför det inte var lika många skadade förövare som skadade poliser.

Törnblom och hans vän Johanna Nordström höll kort därefter en livepodd på Avicii Arena där de sjöng: ”Åh, Ebba Busch Thor, du är så blå. Farlig för Sverige nu som då. Ebba Busch Thor, dags att avgå. Åh, Ebba Busch Thor, statuskåt, du blir säkert glad av denna låt. Ebba Busch Thor, tack varsågod, förlåt.”

Nordström och Törnblom fick massiv kritik för sitt uppträdande, men försvarade påhoppet på KD-ledaren. Johanna Nordström förklarade senare i sin podd att Busch för dem bägge har varit ett stående skämt, eftersom de inte delar hennes politik och åsikter. De tycks istället ha en större fascination för Magdalena Andersson, som Törnblom utropat till sin favoritstatsminister.

Det är inget problem att ha olika politiska åsikter. Men det säger något om Dagens Nyheter – som en gång i tiden var en liberal tidning – när de upprepade gånger väljer att bedriva kampanjer som tydligt gynnar Socialdemokraterna.

Kultursidan nämner inte med ett ord de tidigare uttalanden Törnblom gjort om olika politiker, utan lyfter bara fram att han ser fram emot intervjun med Ebba Busch ”på grund av deras historia”.

När Kvartal nyligen hade sin reklamkampanj var DNs Niklas Orrenius en av de främsta kritikerna och såg deras bildsättning som ett angrepp mot nyhetsbyrån. Han skrev bland annat:

”Mediekritik är bra och viktigt. Det finns mycket att kritisera hos oss på DN. Vi gör fel, som alla. Men att rakt av misstänkliggöra oss som arbetar som reportrar på DN och SR för att vara politiskt styrda propagandister är i mina ögon både vilseledande och farligt.”

Vad Dagens Nyheter antingen missar eller inte vill erkänna är att de gång på gång har avslöjats som partiska och icke-transparenta, trots att de själva framhåller objektivitet och kvalitetsjournalistik som sina ledstjärnor.

Under november 2025 publicerade Dagens Nyheter en artikel om Anna Mosten, en ung student som hade svårt att hitta jobb. Vad tidningen inte nämnde var att Mosten arbetade för det socialdemokratiskt ägda AiP Media, och att intervjun gjordes i Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen 68.

Det väckte stark kritik, särskilt som flera personer under samma period visade sig ha kopplingar till Socialdemokraterna – kopplingar som DN inte redovisade.

”Antingen är man medvetet en aktiv del av uppenbara och vinklade spinn direkt producerade av S, eller så är man oförmögen att göra bakgrundsresearch kring vem man pratar med”, skrevcivilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin efter avslöjandena i november.

Dagens Nyheter får givetvis agera precis så ohederligt de vill. Men vill de slippa stämpeln som propagandister åt Sveavägen 68 måste de ta sig i kragen och börja värna om objektiviteten i sitt journalistiska yrke.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson