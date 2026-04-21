Christoffer Jonsson: Är korrupta politiker och islamister Maggans vänner? 

Socialdemokratiska partiledaren Magdalena Andersson reste tillsammans med sin företrädare Stefan Löfven till en konferens för socialistiska och progressiva eliter. Konferensen arrangerades av Spanien och Brasilien i Barcelona.

Den socialistiska eliten uttryckte stark oro över extremhögerns framväxt runt om i världen. Samtidigt väcker deltagandet på konferensen frågor om de socialistiska partiernas egna värderingar och prioriteringar.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har bland annat uttryckt beklagande över att hans land saknar kärnvapen – i syfte att kunna använda dem för att stoppa det han kallar Israels påstådda folkmord i Gaza.

”Att premiärministern i ett större europeiskt land sväljer och sprider Hamas-propaganda om ett påstått folkmord i Gaza är illa nog. Men att han skulle hota med att använda kärnvapen mot Israel visar hur långt Sánchez har gått i sin anti-israeliska aktivism. Det är också märkligt att han hotar med imaginära massförstörelsevapen för att stoppa ett imaginärt folkmord”, kommenterade FDD-analytikern David May.

Utöver dessa uttalanden har Sánchez närmat sig den kinesiska kommunistdiktaturen. Han har gjort fyra besök i Kina på bara tre år och anser att Kina bör spela en större roll i världsordningen, inte minst när det gäller fred i Mellanöstern. En sådan utveckling skulle kunna bli katastrofal för västvärlden om allt fler länder blir ekonomiskt beroende av Peking – särskilt med tanke på Kinas möjlighet att utöva påtryckningar via investeringar.

Enligt Reuters investerade kinesiska företag 643 miljoner euro i Spanien under 2025, vilket är en kraftig ökning jämfört med året innan. Investeringarna riktas främst mot industri- och energisektorn.

Samtidigt befinner sig Sánchez mitt i en allvarlig korruptionsskandal. Hans hustru Begoña Gómez har nyligen åtalats för bland annat mutbrott, maktmissbruk, förskingring och korruption i näringsverksamhet efter en två år lång utredning.

”Korruption och maktmissbruk är ett direkt hot mot rättsstatsprincipen. Den växande skandalen som involverar den spanske premiärministern, hans familj, socialistpartiet och regeringen är djupt oroande. Attacker mot den fria pressen, brottsbekämpande myndigheter och rättsväsendet som utreder dessa fall är oacceptabla. Rättsstatsprincipen är grunden för vår demokrati – den gäller alla, utan undantag. Vi måste försvara den och kräva ansvarsskyldighet”, har den moderata Europaparlamentarikern Tomas Tobe sagt.

Trots dessa skandaler talade Magdalena Andersson på konferensen och varnade för auktoritära högerkrafter som ifrågasätter demokratins grundvalar. Det är en ironisk varning med tanke på anklagelserna mot konferensens värd, Pedro Sánchez, och hans syn på demokratiska värderingar och rättsstaten.

Under Anderssons tal i Barcelona syntes bland annat den palestinska flaggan – något som inte är förvånande med tanke på de socialistiska partiernas engagemang i Israel–Palestina-konflikten.

Bredvid den palestinska flaggan viftades dock även den iranska regimens flagga. Det säger en del om konferensdeltagarnas värderingar när man öppet kan visa upp en islamistisk regims symbol.

För bara tre månader sedan genomförde den iranska regimen massakrer mot sin egen befolkning under de stora protesterna i januari 2026. Enligt flera uppgifter dödades tiotusentals människor under bara ett par dagar, med uppskattningar som sträcker sig upp mot 40000 döda. Därefter har regimen fortsatt med regelbundna avrättningar av regimkritiker.

Svenska politiker och medier borde ställa Magdalena Andersson frågan varför hon valde att tala på en konferens där en av värdarna är en premiärminister som anklagas för korruption, närmar sig den kinesiska diktaturen och där deltagare öppet viftar med den iranska regimens flagga.

Christoffer Jonsson

Medlem i Kristdemokraternas ungdomsförbund och samhällsdebattör

X: @kurrejonsson